Tennis, serie B1: il Ct Brindisi batte Reggio Emilia e conquista il terzo posto in classifica

Si è imposto per 4 a 2 sugli ospiti. Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e una seconda vittoria consecutiva importante per i biancazzurri

BRINDISI - L’energia di casa consolida il successo. Vittoria interna del Circolo Tennis Brindisi che ieri (mercoledì 2 giugno), nella quarta giornata del Campionato Nazionale a Squadre di Serie B1 Maschile, si è imposto per 4 a 2 sugli ospiti del Circolo Tennis Reggio Emilia.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e una seconda vittoria consecutiva importante per i biancazzurri che, sempre in vantaggio nel corso della gara, dal termine del primo singolare fino all’ultimo match di doppio disputato, hanno conquistato, a tre giornate dalla fine della regular season, il terzo posto nella classifica del girone.

Nei singolari: Maciej Rajski (Brindisi, classifica 2.4) ha battuto Jacopo Marchegiani (Reggio Emilia, classifica 2.6) 6-4/6-1; Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.5) ha battuto Ivan Tagliavini (Reggio Emilia, classifica 2.7) 6-1/6-0; Nicolò Crespi (Brindisi, classifica 2.4) è stato sconfitto da Andrea Guerrieri (Reggio Emilia, classifica 2.1) 6-1/6-4; Paolo Cristofaro (Brindisi, classifica 2.7) ha battuto Riccardo Bartoli (Reggio Emilia, classifica 2.8) 6-4/6-2.

Nei doppi: Rajski/Giangrande (Brindisi, classifica 2.4 e 2.5) sono stati sconfitti da Marchegiani/Baldi (Reggio Emilia, 2.6 e 2.7) 6-4/3-6/10-5; Crespi/Cristofaro (Brindisi, classifica 2.4 e 2.7) hanno battuto Guerrieri/Bartoli (Reggio Emilia, classifica 2.1 e 2.8) 6-2/6-3.

«Vincere è bello, ma vincere in casa è magico e siamo felici – ha affermato nel post gara Vito Tarlo, capitano del C.T. Brindisi -. Abbiamo disputato un’ottima gara, con la giusta grinta e concentrazione. È stato molto importante chiudere i singolari sul 3 a 1, qualche difficoltà l’abbiamo avvertita nel corso del primo doppio perso al tie-break decisivo, ma va bene così. I ragazzi stanno giocando un gran tennis, siamo molto positivi. Andiamo avanti».

Domenica prossima (6 giugno) turno di riposo per i biancazzurri che torneranno in campo il 13 giugno quando in trasferta affronteranno la formazione del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio.