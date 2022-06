Tennis, serie B1: il circolo tennis Brindisi supera finale ligure e sale a 4 punti in classifica

BRINDISI - Arriva il momento in cui la voglia di riscatto apre la porta del successo. Vittoria esterna a punteggio pieno per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (giovedì 2 giugno), nella quarta giornata del Campionato Nazionale a Squadre di Serie B1 Maschile, si sono imposti per 6 a 0 sui padroni di casa del Tennis Club Finale Ligure. Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e un brillante risultato per i biancazzurri che senza perdere neppure un set, hanno tenuto il vantaggio nel corso dell’intera gara, salendo con questa vittoria a quota 4 punti attualmente in classifica.

Nei singolari: Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.6) ha battuto Edoardo Brustia (Finale Ligure, classifica 2.6) 6-2/3-0; Andrea Massari (Brindisi, classifica 2.6) ha battuto Alessandro Critelli (Finale Ligure, classifica 2.7) 6-0/6-2; Maciej Rajski (Brindisi, classifica 2.3) ha battuto Biagio Gramaticopolo (Finale Ligure, classifica 2.2) 6-4/7-5; Jacopo Tarlo (Brindisi, classifica 3.1) ha battuto Giovanni Gramaticopolo (Finale Ligure, classifica 2.7) 7-5/6-2. Nei doppi: Rajski/Tarlo (Brindisi, classifica 2.3 e 3.1) hanno battuto Critelli/Gramaticopolo G. (Finale Ligure, entrambi classifica 2.7) 7-5/6-1; Massari/Giangrande (Brindisi, entrambi classifica 2.6) hanno battuto Ghigliazza/Gramaticopolo B. (Finale Ligure, classifica 3.1 e 2.2) 6-4/6-3.

"Siamo molto felici di questa bellissima vittoria a punteggio pieno – afferma nel post gara Vito Tarlo, capitano del ct Brindisi -. Abbiamo disputato un’ottima gara sia dal punto di vista tecnico sia motivazionale: siamo stati sempre in vantaggio, non abbiamo perso neppure un set e questo ci rende orgogliosi al di là del risultato finale. Vincere con una squadra che come noi lotta per la salvezza ci dà una carica importante in questo momento del campionato, è un successo di cui avevamo bisogno. Per questo ce lo godiamo per qualche ora come è giusto che sia, pronti già da domani a preparare la prossima gara che non sarà facile".

Domenica prossima (5 giugno) i biancazzurri affronteranno in casa gli ospiti del Tennis Club 2002 di Benevento.