Cronoscalata Alpe del Nevegal: "The Doctor" arriva da leader del campionato 

FASANO – Il portacolori della EptaMotorsport Angelo “The Doctor” Loconte è pronto ad affrontare un nuovo weekend di gara, con l’8ª prova della massima serie italiana in Salita, la 48ª cronoscalata Alpe del Nevegal, che si disputerà da domani, 29 luglio a domenica 31 luglio sulle alpi bellunesi.

Il poliedrico driver pugliese, sempre alla guida della fida Peugeot 308 GTi della DP Racing, si presenta ai nastri di partenza dell’Alpe del Nevegal, tracciato con una pendenza media del 10 per cento con un dislivello di 526 metri tra partenza ed arrivo, da leader della classifica Racing Start Turbo, grazie alla vittoria nell’ultima prova del Civm a Rieti.

The Doctor è pronto a raccogliere il guanto di sfida del velocissimo corregionale Oronzo Montanaro, suo diretto rivale per la lotta per il titolo, e degli altri quattro competitors iscritti nella categoria Rstb.

«Una gara dove le ripartenze (due chicanes e 7 tornanti) – spiega Loconte - faranno la differenza. Se poi dovesse piovere, le difficoltà tecniche aumenteranno. Queste osservazioni la dicono lunga su quanto sarà fondamentale guidare senza foga. Tenterò di farlo al meglio, sperando di ottenere il massimo possibile. Intanto esserci è già un godimento. L’augurio che mi faccio è di essere protagonista».

Il programma della 48ª edizione della cronoscalata Alpe del Nevegal, in provincia di Belluno, si aprirà domani, venerdì 29 luglio con le verifiche tecnico-sportive dei 276 concorrenti iscritti, dalle 10.30 alle 18.30 in località Gresane e Caleipo. Sabato 30 luglio sarà la giornata dedicata alle prove di ricognizione. Dalle 8.30 i piloti ammessi al via delle prove potranno testare le auto da gara sui 5,5 Km della SP 31 “Del Nevegal”. Domenica 31 luglio alle 8.30 il via alla gara1 della, a cui seguirà gara 2.

L’evento sarà trasmesso in live streaming sui social @CIVelocitaMontagna e @AciSportOfficial, sulla pagina della gara e per i concorrenti Civm diretta su Aci Sport Tv (228 Sky).

Il calendario del CIVM 2022

8 - 10 aprile 63ª Coppa Selva di Fasano (BR);

29 aprile - 1° maggio 31ª Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC);

13-15 maggio 26ª Luzzi - Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS);

27 - 29 maggio 51ª Trofeo Vallecamonica (BS);

24 - 26 giugno 61ª Coppa Paolino Teodori (AP);

1 - 3 luglio 2021 71ª Trento - Bondone (TN);

15 - 17 luglio 57ª Rieti Terminillo - 55 Coppa Bruno Carotti (RI);

29 – 31 luglio 48ª Alpe del Nevegal (BL);

12 - 14 agosto 60ªCronoscalata Svolte di Popoli (PE);

26 - 28 agosto 57ª Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5;

9 - 11 settembre 64ª Monte Erice (TP), coeff. 1,5;

16 - 18 settembre 67ª Coppa Nissena (CL), coeff. 1,5.