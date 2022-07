Civm, The Doctor conquista il Terminillo e la testa della classifica

FASANO – Il portacolori della EptaMotorsport Angelo “The Doctor” Loconte ha mantenuto la parola data al termine della Trento Bondone, ovvero che avrebbe lottato per la vittoria, se risolti i problemi tecnici della sua Peugeot, e così è stato.

Il driver brindisino ha conquistato la vittoria su di uno dei tracciati più veloci e selettivi dell’intero Civm, la mitica Rieti – Terminillo, gara lunga ben 13,4 chilometri che si affronta su manche unica.

Loconte, approfittando anche dell’errore del principale rivale per la lotta per il titolo di gruppo Racing Start Turbo, il corregionale Oronzo Montanaro, ritiratosi per una toccata alla chicane, ha imposto il suo ritmo, nonostante abbia perso una manciata di secondi trovando fermo sul percorso il suo compagno di team, Gianluca Ammirabile.

«Vincere è sempre bellissimo – ha commentato Loconte al termine della gara -, anche se per ottenere questo risultato hanno concorso una serie di fattori, non ultimi le disavventure dei miei diretti avversari.

Ma siccome la matematica mi tiene ancora saldamente in gioco, resterò un tenace sognatore sino all’ultimo. E questo perché spesso accade che non vincano i più forti. Se dovessimo bilanciare la portata tecnica dei miei competitors con la mia, il campionato sarebbe stato chiuso prima ancora del suo avvio. Ma per vincere nel motorsport occorre una buona macchina ed un pizzico di fortuna: è questo che mi fa ancora sperare. A conti fatti (piaccia o no) sono ancora ai vertici della categoria. Ed allora la lotta continuerà sino alla fine. Cominciando dal Nevegal!».

La prossima tappa del Civm vedrà il veloce driver pugliese impegnato nella 48ª edizione della cronoscalata Alpe del Nevegal, in provincia di Belluno, gara dall’alto contenuto tecnico.

Il calendario del CIVM 2022

8 - 10 aprile 63ª Coppa Selva di Fasano (BR);

29 aprile - 1° maggio 31ª Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC);

13-15 maggio 26ª Luzzi - Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS);

27 - 29 maggio 51ª Trofeo Vallecamonica (BS);

24 - 26 giugno 61ª Coppa Paolino Teodori (AP);

1 - 3 luglio 2021 71ª Trento - Bondone (TN);

15 - 17 luglio 57ª Rieti Terminillo - 55 Coppa Bruno Carotti (RI);

29 – 31 luglio 48ª Alpe del Nevegal (BL);

12 - 14 agosto 60ªCronoscalata Svolte di Popoli (PE);

26 - 28 agosto 57ª Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5;

9 - 11 settembre 64ª Monte Erice (TP), coeff. 1,5;

16 - 18 settembre 67ª Coppa Nissena (CL), coeff. 1,5.