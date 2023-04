“The Doctor” a Sarnano: "Un tracciato dove velocità e tecnica si coniugano splendidamente"

FASANO – Dopo la vittoria della gara d’apertura della massima serie della Velocità in Montagna, il pilota brindisino Angelo “The doctor” Loconte si accinge a difendere la leadership del campionato nella seconda gara stagionale, la cronoscalata Sarnano - Sassotetto. La gara dei Monti Sibillini vedrà ai nastri di partenza ben trenta vetture di gruppo Racing Start, con sette piloti solo nella classe regina, la Rstb 1.6: una griglia di partenza composta da driver molto giovani ed agguerriti, tutti quotati di un possibile posto sul podio, tra cui la giovanissima altoatesina Selina Prantl, autrice di un’ottima prestazione in Sardegna.

Sui 9’927 metri di asfalto che uniscono Sarnano alla vetta del Sassotetto andrà in scena una gara combattutissima ma Loconte, alla guida della Peugeot 308 GTi curata dalla Dp Racing di patron Claudio De Ciantis, darà il tutto per tutto nella gara a manche unica per ottenere il risultato sperato.

«È proprio il caso di dire: “una volta viene Natale” – spiega Loconte -. Alla vigilia del weekend di Sarnano (Trofeo Scarfiotti) la sensazione è che sarà pressoché impossibile ripetere la prestazione e, soprattutto, il risultato della prima gara di campionato. Troppi saranno infatti i competitor nel gruppo Racing Start, tutti fortissimi e prevalentemente giovani: relegarli alle spalle costituirebbe impresa titanica per un pilota “datato” come me. Si cercherà di fare il possibile su un tracciato dove velocità e tecnica si coniugano splendidamente. Ma questo è il Civm. Se accetti di gareggiare e di essere competitivo, gioco forza ci si deve imbattere in sfide straordinariamente complesse. Voglio a tutti i costi il podio. Spero che non si traduca in un miraggio. Ma questa sensazione di dover (è proprio il caso di dirlo) scalare una montagna mi dà tantissima adrenalina. Alla EptaMotorsport, la mia storica scuderia, devo evitare delusioni. Allora… a tutto gas».

Il programma della 32ª Sarnano Sassotetto – Trofeo Lodovico Scarfiotti, prevede venerdì 28 aprile le verifiche tecniche mentre sabato 29 le due manche di prova a partire dalle ore 9. Domenica 30 invece, lo start della gara in manche unica è in programma alle ore 10:30, al termine della gara del Tricolore auto Storiche.

Calendario Civm 2023:

2 Aprile - 61ª Alghero - Scala Piccada, Sardegna

30 Aprile - 32° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto, Marche

14 Maggio - 64ª Coppa Selva di Fasano, Puglia

28 Maggio - 52° Trofeo Vallecamonica, Lombardia

11 Giugno - 72ª Trento - Bondone, Trentino-Alto Adige

18 Giugno - 62ª Coppa Paolino Teodori, Marche

2 Luglio - 58ª Rieti Terminillo – 56ª Coppa Bruno Carotti, Lazio

23 Luglio - 58° Trofeo Luigi Fagioli, Umbria

6 Agosto - 49ª Alpe del Nevegal, Veneto

20 Agosto - 27ª Luzzi - Sambucina, Calabria

3 Settembre - 65ª Monte Erice, Sicilia

10 Settembre - 68ª Coppa Nissena, Sicilia

22 Ottobre - 31ª Salita del Costo, Veneto