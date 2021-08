Coach Bray confermato alla guida della New Virtus Mesagne: “Obiettivo salvezza tranquilla”

MESAGNE – Coach Tonino Bray è pronto per la terza stagione consecutiva alla guida della New Virtus Mesagne, nel campionato di basket di Serie C Gold maschile. Giunto al 40esimo anno di carriera, l’allenatore brindisino è stato riconfermato senza alcuna remora dal sodalizio presieduto da Ivano Guarini. “Dopo un anno di stop forzato causato dal Covid – spiega Bray – c’è grande voglia di riassaporare il parquet”. La Virtus riparte con una squadra rinnovata per 4-5 undicesimi. “Cercheremo – spiega il tecnico – di conquistare una salvezza tranquilla, in un campionato che si preannuncia difficile”. L’inizio della preparazione è previsto per i primi giorni di settembre. Il campionato partirà il 31 agosto. Alle società è stato concesso del tempo, del resto, per ottemperare agli obblighi vaccinali degli stranieri, ai fini del conseguimento del green pass, condicio sine qua non per scendere in campo. “Sono contento – spiega Bray – di ripartire con Mesagne, una società con cui si è instaurato un feeling particolare, oltre a una stima reciproca. Ringrazio la società per la fiducia. Non vediamo l’ora di iniziare”.