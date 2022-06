Torneo nazionale Csain, l'Ecotecnica Brindisi si ferma in semifinale

Si è arrestata in semifinale la partecipazione dell'Ecotecnica Brindisi al torneo nazionale di calcio a 7 organizzato dal comitato nazionale Csain, dal 2 al 5 giugno scorso, presso il centro sportivo Sportilia a Santa Sofia (FC). Al torneo hanno preso parte le rappresentative regionali di Piemonte, Sicilia, Calabria, Veneto, Campania e Lombardia, nonchè dalla Puglia con la squadra dell'Ecotecnica. La formula del torneo ha previsto un unico girone all’italiana, con accesso alle semifinali per le prime 4 classificate.

La compagine brindisina del presidente Federico Zilli si è distinta sin dalla prima partita battendo per 3-2 la squadra della Lombardia; nella seconda partita ha battuto anche la compagine della Campania con un perentorio 8-1; nella terza partita invece il risultato si è fermato sul 3 pari contro la compagine veneta battuta successivamente ai calci di rigore. Con le prime tre vittorie conseguite l’Ecotecnica si è qualificata alle semifinali con una partita in anticipo, pur subendo una sconfitta con il Piemonte alla quarta ed ultima partita.

La stessa compagine piemontese, risultata vincitrice del torneo, ha arrestato il cammino dei brindisini alle semifinali con il risultato di 5-4. Nonostante la mancata vittoria finale, la squadra dell’Ecotecnica di Brindisi ha raccolto numerosi atti di stima dal comitato nazionale e dal comitato regionale rappresentato dal presidente Angelo Solazzo, che ha ringraziato tutti i componenti della squadra, per il tramite del consigliere regionale e accompagnatore Antonio Lopez, per il buon calcio giocato sul campo e per la sana condotta tenuta durante l’intera manifestazione sportiva, tanto da essere dichiarati vincitori morali del torneo.