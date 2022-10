Tragedia delle Foibe, "Corsa del ricordo" in 4 città italiane: anche a San Vito

SAN VITO DEI NORMANNI - Da oggi (mercoledì 12 ottobre) è possibile iscriversi alla Corsa del Ricordo 2022 che il prossimo 30 ottobre si svolgerà in contemporanea in quattro città italiane: Roma, Milano, Trieste e San Vito dei Normanni. Un ideale nastro tricolore unirà l’Italia da nord a sud per ricordare correndo la tragedia delle foibe e l’esodo Giuliano/Dalmata.

Lo start verrà data simultaneamente alle 9.30 e alla fine verrà stilata una classifica congiunta che decreterà il vincitore assoluto della manifestazione. A livello nazionale, la Corsa del Ricordo è organizzata e promossa da Asi con il contributo fattivo dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. A San Vito dei Normanni la partenza e l'arrivo sono previsti in Piazza Leonardo Leo, e la gara si dipanerà su un suggestivo percorso urbano ed extraurbano.



Modalità di iscrizione

A San Vito dei Normani la prima edizione della Corsa del Ricordo è organizzata dall’ Associazione sportiva dilettantistica Atalas San Vito dei Normanni e dal Comune di San Vito dei Normanni, sotto l’egida della FIidal Comitato provinciale di Brindisi e il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e della Provincia di Brindisi. La gara è provinciale competitiva di corsa su strada di 10 km, e sarà valida come prova del circuito “Sulle vie di

Brento 2022”, Circuito regionale “Dolichos”& XVI^ Stranormanna”. Ad essa è affiancata una camminata stracittadina, non competitiva, di 3 km.

La partecipazione è aperta: agli atleti in regola con il tesseramento presso le società affiliate Fidal nel 2022 delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores m/f, in regola con le norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge. Agli atleti tesserati con gli Enti di promozione sportiva sez. atletica riconosciuti dal Coni, a condizione che la tessera sia stata rilasciata ai sensi della Legge sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal. Il tesserino deve essere in corso di validità e corredato da copia del certificato medico di idoneità sportiva agonistica.

Agli atleti possessori di Runcard rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione agli organizzatori del certificato medico di idoneità sportiva agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24 di giovedì 27 ottobre 2022, e saranno interamente gestite attraverso il portale www.tds.sport. La quota d’iscrizione Full è di 7 euro (con premio di partecipazione), oppure base 6 euro (senza premio partecipazione).

Modalità di iscrizione: Online tramite il portale Enternow, pagamento con carta di credito o bonifico bancario daeffettuare all’iban riportato al termine della procedura di iscrizione. In questo caso non sarà necessario inviare nessuna copia del pagamento via email.

Offline: (riservato alle società) compilando il modulo excel messo a disposizione dalla società organizzatrice e pagando la quota di iscrizione tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto BancoPosta intestato ad "Atalas San Vito Dei Normanni ass sportiva dilettantistica" ed avente le seguenti coordinate Iban: IT30 V076 0115 9000 0007 0601 919. Copia del pagamento va inviata, unitamente al modulo di iscrizione, via email a lacorsadelricordo@tds.sport.

Non saranno accettate iscrizioni e/o sostituzioni il giorno della gara. Le Società sono responsabili dei propri atleti e qualora ci si scambi di pettorale.

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.corsadelricordo.it.

Per la camminata stracittadina di 3km contattare gli organizzatori direttamente al 3479089751.