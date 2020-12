Champions: Brindisi di scena in Belgio, match chiave per la qualificazione

BRINDISI – Happy Casa Brindisi di nuovo in campo. La squadra di coach Vitucci, reduce dalla nona vittoria consecutiva in campionato conquistata domenica scorsa contro Cantù, staserà sarà di scena a Oostende, in Belgio, per la terza giornata della fase a gironi della Basketball Champions League. Si gioca alle ore 20, con diretta su Eurosport e Dazn Italia. SI tratta di una partita di importanza cruciale in ottica qualificazione.

Tutte e quattro le squadre del girone H sono a quota tre punti, con un ruolino di una sconfitta e una vittoria. In caso di successo, la New Basket riscatterebbe il ko rimediato lo scorso 18 novembre sul parquet del San Paolo Burgos, facendo un importante passo verso la seconda fase. Altrettanto importante sarà il match fra San Polo Burgos e Darussafaka Tefken, in programma alle ore 18:30. La trasferta belga giunge a quattro giorni dall’attesissima sfida in casa dell’Armani Milano che domenica prossima (palla a due alle ore 17) vedrà impegnata la Happy Casa.