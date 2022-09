Trofeo Coni 2022 Federkombat, sbarcano in finale due giovanissimi di Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Si sono qualificati alla fase finale del Trofeo Coni 2022 FederKombat, due giovanissimi atleti dell Asd Team Fighters di Villa Castelli del maestro Adriano Intermite. Si tratta di Noemi Intermite (primo posto categoria femminile) e Giovanni Argese (primo posto categoria maschile). Presente, anche, Ciro Alò che si è piazzato al terzo posto. Gli atleti, infatti, hanno preso parte alla fase regionale Federkombat che si è svolta a Montemesola, gareggiando nelle prove "abilità", "sacco" e "combattimento" per le categorie 10/12 anni ( -42 kg e +42 kg). Solo quattro i posti disponibili per accedere alla finale che si terrà in Toscana dal 29 settembre al 2 ottobre prossimi. La scuola di arti marziali del maestro Intermite potrà, quindi, vantare ben due giovanissimi atleti in finale al Trofeo Coni 2022.