Trofeo della Messapia: a Mesagne la tappa dell’evento podistico “Corripuglia”

MESAGNE - Domenica 12 novembre Mesagne capitale della cultura di Puglia 2023 si prepara ad accogliere l’evento podistico "Trofeo della Messapia". Dedicato esclusivamente agli agonisti l’appuntamento rappresenta la 15esima prova del prestigioso circuito regionale “Corripuglia" e la 14esima data del circuito provinciale “Sulle Vie di Brento". Si partirà da via Tenente Ugo Granafei (Villa Comunale) alle ore 9.

L’iniziativa apre le porte ad atleti provenienti da tutta Italia, tutti in corsa alla conquista del prestigioso trofeo. La gara si svilupperà lungo un percorso interamente pianeggiante, che attraverserà le suggestive vie del centro di Mesagne e le incantevoli campagne circostanti. Dovranno affrontare curve e tratti veloci, mettendo alla prova resistenza e tecnica, cimentandosi in uno scenario straordinario, che combina la bellezza paesaggistica con un patrimonio culturale unico.

“Il "Trofeo della Messapia" rappresenta un momento di aggregazione e competizione. L'evento – spiegano gli organizzatori - non solo promuove lo sport, ma anche il territorio di Mesagne, permettendo ai partecipanti e agli spettatori di scoprire le meraviglie artistiche e paesaggistiche di questa affascinante località insignita col titolo di capitale della cultura di Puglia. Anche attraverso lo sport si intende contribuire alla diffusione della cultura della pace, intesa non solo come rifiuto della guerra, ma più in generale come modello culturale e stile di vita”. Un invito speciale è stato rivolto ai più piccoli, parteciperanno le scuole e diverse associazioni sportive cittadine.

L'evento è supportato da un team di organizzatori qualificati, che si impegnerà a garantire la massima sicurezza per assicurare un'esperienza indimenticabile ai partecipanti. Sarà reso disponibile un punto di sosta, e i partecipanti riceveranno un kit di partecipazione contenente una t-shirt tecnica celebrativa, prodotti gastronomici e una brochure informativa.

“Invitiamo a partecipare numerosi a questo evento straordinario, che unisce lo sport, la cultura e la passione per la corsa. Mesagne vi attende con le sue strade affascinanti, le sue atmosfere uniche e l'entusiasmo di una comunità che è pronta a sostenere e applaudire tutti i partecipanti, in nome della sana competizione sportiva”, concludono gli organizzatori. Per ulteriori informazioni e per effettuare le iscrizioni, accedere al sito web ufficiale dell'evento all'indirizzo https://www.corripuglia.com/it/default.aspx

L’evento è a cura dell’associazione “Asd Atletica Mesagne”, inserito nel circuito provinciale “Sulle vie di Brento” gode del patrocinio di città di Mesagne, Federazione Regionale Atletica Leggera e Federazione Provinciale Atletica Leggera.

Modifiche alla viabilità, divieto di transito e di sosta con rimozione

In occasione della gara podistica, con ordinanza dirigenziale n. 561 del 7 novembre 2023, dalle ore 6:30 alle ore 12:00 è stata disposta la chiusura del traffico veicolare delle seguenti vie: via Tenente Ugo Granafei (tratto Villa Comunale), via Carmine, piazza San Michele Arcangelo, via Nino Bixio, via Maroncelli, via Guglielmo Marconi, via Manfredi Svevo, via Gualtiero D’Ocra, via Malvindi, via Jacopo da Mesagne, via Maja Materdona, via Arno, strada provinciale 91 (circonvallazione sud), via san Lorenzo, via Francesco Vita, via Brindisi, piazza Vittorio Emanuele II. I divieti di interdizione al traffico e di sosta con rimozione dovranno essere osservati per il tempo necessario a garantire il sereno svolgimento della gara.

