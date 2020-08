Tennis: il team under 10 del “Dino De Guido” si laurea campione regionale 

MESAGNE - La squadra del Circolo Tennis Dino De Guido di Mesagne si conferma, per il secondo anno consecutivo, campione regionale sconfiggendo nell’atto decisivo la pur forte compagine del CT Bari. I giovanissimi tennisti gialloblù hanno regolato con un duplice 3 a 0 i coetanei biancorossi nelle due gare di finale. A Bari, Ludovica Casalino ha sconfitto Francesca Fuzio col punteggio di 6-4 6-3, Davide Ciani ha prevalso su Mattia Di Giovannantonio 7-5 6-3 e il doppio Casalino-Ciani si è imposto su Fuzio-Di Giovannantonio 6-0 6-3. Nella gara di ritorno, sui campi di via Beato Bartolo Longo, la formazione mesagnese si è ripetuta: Casalino ha sconfitto Fuzio per 6-4 6-4, mentre Ciani ha superato Di Giovannantonio col punteggio di 6-0 6-3. A giochi fatti è arrivato il terzo punto conquistato dal doppio Casalino-Raffaele De Vicienti.

Durante tutta la manifestazione, il club messapico non ha ceduto alcun punto, vincendo tutti gli incontri intersociali col punteggio di 3 a 0.

Gli artefici di questa impresa sono stati: Ludovica Casalino, Davide Ciani (ragazzo che si allena presso lo Sporting Club Fasano), Francesco Tenore, Riccardo Rini e Riccardo De Vicienti.

A premiare le squadre finaliste è intervenuto il delegato provinciale Fit Francesco Ruggiero. Evidentemente soddisfatti lo staff tecnico del club mesagnese (Armando Caforio, Davide Spina, Luigi Pisoni, Giuseppe Canuto, Marica Russo) e l’intero Consiglio di Amministrazione del sodalizio mesagnese presieduto da Nicola De Guido, presente sulle tribune ad incitare gli atleti gialloblù. Il rammarico è che, per la categoria Under 10, il campionato non avrà un seguito. Infatti, non è prevista una fase di Macroarea e successivamente una fase Nazionale.