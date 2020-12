La Happy Casa Brindisi si inceppa: a Cremona seconda sconfitta di fila

BRINDISI – A Cremona arriva la seconda sconfitta consecutiva (96-94) per una Happy Casa che ha smarrito lo smalto del filotto di 10 vittorie consecutive inanellato due settimane fa. La gara, sostanzialmente equilibrata, è rimasta in bilico fino alla fine, quando Harrison ha gestito male il possesso che avrebbe portato la squadra di Vitucci al supplementare.

L’approccio alla partita non è stato dei migliori per la Stella Del Sud, ritrovatasi subito con un passivo di otto punti (10-2). Vitucci striglia i suoi con un time out da quale Brindisi torna in campo rigenerata, piazzando un break di 17-0 che ribalta la contesa (10-19 al 6’). Alla fine del quarto, i punti di vantaggio per la Happy Casa sono 8 (21-29).

Al 13’ Brindisi tocca il massimo vantaggio di 11 punti (23-34). Gli ospiti hanno in mano la partita ma in attacco si inceppano. Cremona, invece, avanza. Al 17’, la Vanoli è sotto di un solo punto. Poco prima dell’intervallo lungo viene ristabilita la parità (45-45).

In avvio di terzo periodo, i padroni di casa tornano in vantaggio, mentre la Happy Casa continua a sbagliare punti. Ritrovandosi sotto di 5 (63-58). Alla fine di un equilibrato parziale, la squadra di Vitucci è sotto di 1 (75-74).

L’equilibrio regna sovrano anche nei primi cinque minuti dell’ultimo quarto. A 35’, Harrison piazza la tripla del + 5. Subito dopo, però, dice una parola di troppo contro un avversario, beccandosi un tecnico. Il finale è punto a punto. Un uno su due di Perkins dalla lunetta fa sfumare il sorpasso, fissando il punteggio sul 94-94. Nell’azione successiva, Cremona piazza il punto della vittoria. La Happy Casa, dunque, rimedia la seconda sconfitta di fila, dopo quella contro Pesaro, ma mantiene il secondo posto, con quattro punto su Sassari e Virtus Bologna. La capolista Milano, invece, dista quattro lunghezze. Domenica prossima (3 gennaio), alle ore 19, Brindisi ospiterà Trento.