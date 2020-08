Brindisi calcio: al via la campagna abbonamenti, ecco i prezzi

BRINDISI - La Ssd Brindisi Fc comunica l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2020/21. Premesso che a causa dell’emergenza Covid – 19, su disposizioni governative saranno disponibili un numero massimo di 1000 abbonamenti nominativi, la società, nonostante detta limitazione, così come più volte richiesto dalla tifoseria, non si è risparmiata nell’allestire una compagine competitiva. Per quanto detto si invitano gli sportivi brindisini a stare vicini alla Società.

Gli abbonamenti si potranno prenotare, previo pagamento della metà del costo dello stesso, presso la sede della società in via B. Brin n 33 dalle ore 15,00 alle ore 18.00 Sarà dato diritto di precedenza agli abbonati della scorsa stagione a partire dal 29 agosto al 3 settembre a seguire tutti gli altri

Di seguito i posti disponibili e i prezzi: Tribuna centrale laterale destra e sinistra sostenitori 100 posti € 500; Tribuna laterale destra e sinistra 400 posti € 230; Gradinata 100 posti € 140; Curva 400 posti € 125