Vincenzo Pizzonia è il nuovo allenatore dell'asd Calcio Ceglie

CEGLIE MESSAPICA - La società del presidente Piero Elia ha deciso: sarà Vincenzo Pizzonia il nuovo allenatore dell’ Asd Calcio Ceglie Messapica. Figura di spicco nel calcio dilettantistico pugliese con un curriculum di tutto rispetto, prima come giocatore di Brindisi e Martina in serie C e poi come allenatore, tra l’altro, di Grottaglie, Francavilla, Manduria, navigando sempre tra serie D, Eccellenza e Promozione. Di origine calabrese, ma trapiantato da tempo a Grottaglie nel Tarantino, al tecnico il compito di guidare una squadra giovane e ambiziosa.

Rescisso, così, il contratto con il mister Salvatore Del Vecchio: "Al mister - si legge nella nota della società - vanno i ringraziamenti da parte del presidente, dei dirigenti e dello staff tecnico, per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni. Ringraziamo soprattutto mister Del Vecchio per le emozioni vissute insieme, come la vittoria del campionato dell’anno scorso. Al mister vanno i nostri migliori e più sinceri auguri per la carriera da allenatore che, senza ombra di dubbio, proseguirà nel migliore dei modi. Auguriamo a mister Pizzonia un grande in bocca al lupo."