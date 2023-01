Virtus Francavilla, salutano anche Perez e Giorno: i dettagli

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla continua a sfoltire la rosa. Prima di agire di nuovo con delle nuove entrate (al momento sono stati ingaggiati i difensori Sergio Yakubiv dal Crotone e Davide De Marino dalla Juventus Next Gen), i biancazzurri hanno necessità di liberare alcune caselle nella rosa, cedendo chi finora ha trovato poco spazio. Proprio nelle ultime ore hanno salutato altri due giocatori, ossia Leonardo Perez e Francesco Giorno.

L'attaccante classe 1989, tornato nell'estate 2021 dopo la breve parentesi ad Arezzo, sposerà la causa del Messina in prestito. Per lui, finora, dieci presenze e un gol segnato all'Audace Cerignola tra campionato e Coppa Italia Serie C. Perez, complici anche alcuni guai fisici, non è riuscito a dare il suo contributo alla causa costantemente, anche se l'impegno e l'attaccamento alla maglia non è mai mancato.

Anche il centrocampista classe 1993 lascia la Città degli Imperiali a titolo temporaneo, andando al Piacenza. Arrivato come uno dei colpi del mercato estivo, il regista non si è imposto nella mediana biancazzurra e ha reso al di sotto delle aspettative: dodici le presenze da lui totalizzate nella prima parte di campionato.

Francesco Giorno (Foto Virtus Francavilla canali ufficiali)