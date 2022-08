New Virtus Mesagne, dalla Lituania il nuovo rinforzo gialloblu Matas Budrys

MESAGNE - Dalla culla lituana del basket europeo arriva Matas Budrys, il nuovo rinforzo della New Virtus Mesagne. Ala di 193 centimetri, dotato dinamicità ed esplosività al servizio di un’ottima verve realizzativa. Nell’ultimo campionato ha contribuito alla salvezza di Ubs Foligno con una media di 21 punti a partita, realizzando ben 24 e 28 punticontro le prime della classe (Pesaro e Matelica). Conseguito l’obiettivo salvezza nella C Gold marchigiana è volato alla corte della Basket School Messina per disputare i playoff di pari categoria siciliana, dove ha contribuito a raggiungere la finale promozione confermando la propria media di 22 punti a partita.

Alle nostre latitudini ha già fatto bene nelle fila del Valentino Castellaneta stagione 2019/20. Giocatore di sicuro affidamento, che va a completare e costruire una coppia molto interessante con il secondo straniero gialloblu (Dusan Ranitovic): i due mettono a disposizione di coach Romano atletismo e fisicità di assoluto livello per la categoria, donando al roster messapico la capacità di correre forte in transizione ed essere innescati in corsa sorprendendo le difese non ancora schierate. Completa il profilo una discreta capacità di gioco spalle a canestro, al servizio delle rotazioni nelle situazioni di difesa schierata.