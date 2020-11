Vittoria e spettacolo anche a Sassari: Happy Casa 100 e lode

BRINDISI – La Happy Casa ne fa 100 al Palaserradimigni e conquista la settima vittoria consecutiva in campionato (l'ottava inclusa la gara di Champions) eguagliando il record stabilito nel 1980-81 dalla squadra di coach Pasini in A2. Anche oggi, nel lunch match dell’ottava giornata, la squadra di Vitucci ha regalato spettacolo, imponendosi con un vantaggio di 13 punti (87-100) contro una delle squadra più accreditate per la vittoria dello scudetto.

La New Basket è stata padrona del campo per l’intero arco della partita. Equilibrato il primo quarto fino all’8’, quando gli ospiti hanno preso in mano le redini, chiudendo la frazione sul + 8 (23-31). Il secondo quarto è stato a senso unico. La Happy Casa, con un Thompson sempre in gran spolvero e un Visconti che si conferma sugli altissimi livelli di rendimenti mostrati nel match infrasettimanale di Champions League, domina fino a ritagliarsi un massimo vantaggio di 15 lunghezze (30-45) al 14’. I biancazzurri si fanno valere nel pitturato con Perkins, che colleziona rimbalzi. Gaspardo non fa rimpiangere Willis. Nella seconda metà della frazione il Banco di Sardegna di coach Pozzecco riesce ad accorciare, andando all’intervallo lungo sotto di 10 (36-46).

Il terzo periodo è all’insegna della sofferenza per la Happy Casa, che subisce la rimonta di Sassari (63-61 al 25). Ma la fiammata sarda dà la scossa alla Stella del Sud, che con un buon finale di periodo torna sul + 5 (79-84). Nell’ultimo quarto, con carattere e lucidità, Brindisi gestisce il vantaggio, difende con tenacia e una volta respinto il nuovo tentativo di rimonta, dilaga nel finale. Vittoria meritatissima, dunque, per una Happy Casa che aggancia momentaneamente in vetta l’Armani Milano, impegnata oggi alle ore 18 a Cantù. Domenica prossima, altro match complicato contro Brescia, al PalaPentassuglia, dove la squadra di Vitucci tornerà dopo le due trasferte di fila a Bologna e Sassari. Ma prima bisognerà volare in Spagna, in casa del Burgos, per un nuovo impegno di Champions.