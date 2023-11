La Pantaleo Podio Fasano cede al tie-break alla capolista Arzano

Seconda sconfitta stagionale per le gialloblù della Pantaleo Podio Volley Fasano che cedono solo al tie-break contro la capolista Lu.Vo Barattoli Arzano dopo una rimonta favolosa. Una sconfitta che ha però messo in evidenza ottimi progressi nell’intesa di gruppo.

Dopo una partenza decisamente in salita, condita da numerosi errori che hanno regalato i primi due set alle padrone di casa le qualità tecniche della squadra di coach Paolo Totero sono emerse in maniera chiara e prepotente. Infatti, le atlete del presidente Renzo Abete riuscivano a ribaltare le sorti di un match che sembrava ormai compromesso salvo poi cedere il tie-break alla squadra napoletana brava a sfruttare al meglio alcune situazioni fortunate. Match che ha registrato l’assenza del capitano Chiara Vinciguerra sostituita all’ultimo istante da un’ottima Noemi Marsengo risultata a fine gara tra le migliori delle gialloblù a fronte anche dei suoi 18 punti messi a referto. Prestazione eccelsa della giovanissima centrale che rimarca ancor di più le qualità indiscusse di un roster completo in tutti i suoi reparti.

“Gara importante e ben interpretata dalle nostre ragazze – afferma coach Totero – contro un avversario veloce e molto bravo a sfruttare i nostri errori. Nonostante la sconfitta le mie giocatrici hanno rispettato i dettami tattici messi a punto in settimana sfoderando una grande battuta che ha messo in difficoltà le nostre avversarie al quale vanno i complimenti per la vittoria ottenuta. Un plauso alla nostra Noemi Marsengo, che ha disputato un ottima partita risultando in diverse occasioni risolutiva e decisiva con le sue giocate”.

Soddisfazione per la gara disputata è stata espressa anche dalla dirigenza fasanese.

“Sono molto contenta della prestazione delle mie ragazze – dichiara il ds Micaela Cofano – che hanno avuto la forza di ribaltare la partita, persa poi in maniera del tutto fortuita. Importanti sono stati i progressi palesati in questo incontro dal punto di vista tattico. Segnale di una costante e continua crescita nell’intesa tecnico tattica del nostro gruppo”.

Lu.Vo Barattoli Arsano - Pantaleo Podio volley Fasano 3-2 (25-22; 25-21; 19-25; 18-25; 15-11)

Lu.Vo Barattoli Arsano: Piscopo F., De Siano 13, Piscopo V., Passante 12, Suero De Leon 9, Silvestro, Allasia 2, Palmese, Di Domenico, Carpio, Bianco, Sanguigni 15, Gabriele, Dello Iacono, Putignano 16, Buonfino, Sigismondo, Russo. All. Pipisco

Pantaleo Podio volley Fasano: Gotti 2, Antonaci 4, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 13, Marsengo 18, Rizzo, Barbolini 13, Vinciguerra, Morabito, Martilotti 16, Pisano, Saoleti 15. All. Totero.

Arbitri: Gabriella Notaro e Lorenzo De Luca.