Un altro tassello per la Volley Vipostore Francavilla: arriva Gorgoni

FRANCAVILLA FONTANA - La Volley Vipostore Francavilla prosegue nella sua campagna di rafforzamento in vista dell'imminente stagione sportiva: questa volta è il turno di Martina Gorgoni, un nuovo innesto che andrà a rinforzare il reparto degli schiacciatori. Martina, nata nel 2003 e alta 180 cm, viene definita dalla società come "un'altra giovane e brillante promessa della pallavolo salentina".

Originaria di Cutrofiano, ha compiuto i suoi primi passi nel settore giovanile locale, dove ha accumulato esperienza e conquistato successi, guadagnandosi un brillante palmarès di titoli provinciali e regionali. La sua dedizione e la sua passione per questo sport l'hanno portata ad esordire giovanissima in Serie A2, nella stagione 2020/2021, indossando con fierezza la maglia della sua amata città.

Nella stagione 2021/2022, spinta dalla voglia di crescere e migliorarsi costantemente, ha deciso di intraprendere una nuova avventura lontano da casa, trasferendosi a Chieti (B1), dove ha dimostrato di essere una delle schiacciatrici più prolifiche della squadra. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno catturato l'attenzione della società di Caselle Torinese (B1) in Piemonte, dove ha giocato nella scorsa stagione.

Martina ha commentato così il suo ingresso nella Volley Vipostore: "Sono molto contenta di indossare la maglia della Vipostore, lo scorso anno ho seguito numerose partite fino alla meritata promozione in B1. Ho scelto di far parte di questo team perché, parlando con la società e con l'allenatore, ho percepito che anche quest'anno si vuole fare un bel campionato e darò il mio meglio affinché sia così. Inoltre, sono molto contenta perché finalmente, dopo due anni, torno a giocare vicino casa. È una grande opportunità per me e non vedo l'ora di conoscere le compagne, lo staff e la dirigenza".

La giovane schiacciatrice andrà potenziare il roster che si presenterà ai nastri di partenza per la stagione 2023/2024 e si unirà alle riconfermate Morone, Labianca e Tornesello e ai nuovi innesti Moschettini, Prato, Pecorari e Garofalo.