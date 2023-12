Volley under 16: l’Asd Brindisi in testa dopo cinque giornate

BRINDISI - Con una prestazione imponente l’Asd Brindisi Volley vince per 3:0 (25:17 25:3 25:13) contro il Volley Valecaracuta Lecce. Una partita giocata al limite della perfezione dalle ragazze di coach Ida Taurisan che comandano in classifica, dopo 5 giornate, il girone A del campionato Under 16. Prossimo appuntamento mercoledì 6 dicembre alle ore 20 contro il Wesport Lecce.