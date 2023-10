Volley under 18: l'Asd Brindisi si impone in scioltezza sulla Wesport Lecce

BRINDISI - Con una prestazione convincente l'under 18 dell'Asd Brindisi Volley batte la Wesport Lecce per 3-1, nella gara disputata lunedì sera al Pala Davinci.

Si è concluso con il punteggio di 25-16 il primo set. E' stato vinto in scioltezza il secondo set, per 25-9. Infine l'ultimo set vinto per 25 -18. Da segnalare il debutto di due atleteproveniente dallo stesso settore giovanile della società presieduta da Fabiana Taurisano.Prossimo appuntamento lunedì 6 ovembre, alle ore 19:30, contro la squadra di Monteroni.