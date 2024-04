Volley under 13: l’Asd Brindisi regola il Casale anche al ritorno

BRINDISI - La Brindisi Volley non si ferma più. Le under 13 vincono anche il ritorno del derby contro il Casale volley per 3 a 2 al tie break, dopo una partita davvero combattuta. Le ragazze allenate da coach Gisela Scialacomo e dall'assistente Barbara Gomes mantengono in solitario il primato.

