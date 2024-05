Volley under 14: l'Asd Brindisi seconda a livello regionale

BRINDISI – L’Asd Brindisi volley è la seconda società a pugliese nella categoria under 14. Il risultato è stato raggiunto nella final four che si è disputata lo scorso fine settimana. Le ragazze allenate da coach Gisela Scialacomo e dall’assistente Barbara Gomes si sono imposte per 3-1 contro l’Aradeo, in semifinale. In finale sono state superate con lo stesso punteggio dal Cutrofiano. Nonostante la sconfitta finale, la società esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto.

