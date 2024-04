Serie D: vittoria chiave in ottica playout per l'Asd Brindisi Volley

BRINDISI - Vittoria molto importante per l’Asd Brindisi Volley nel campionato di serie D, dove è in lotta per i play out. La squadra allenata da coach Ida Taurisano va a vincere fuori casa a Ruffano, contro la squadra locale, per 3 a 2 (22:25, 25:18, 25:23, 16:25, 8:15 al tie break) conquistando 3 punti preziosi in chiave salvezza.

