Asd Brindisi Volley: doppio successo per le under 14 e 18 femminili

BRINDISI - Grandi vittorie per le giovanili dell’Asd Brindisi Volley femminile. L'under 14 allenata da Gisela Scialacomo vince in scioltezza per 3 a 0 contro l’Asd Trepuzzi, mettendosi al comando del proprio girone.

Stesso risultato per l'under 18 che si è imposta contro il Surbo Volley, confermandosi così al secondo posto del proprio raggruppamento.