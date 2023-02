Asd Brundisium Volley: dopo l'esordio vincente, la sfida in trasferta

BRINDISI - L'Asd Brundisium Volley non si ferma mai, tra l'impatto della novità e i primi esordi nel panorama volley e un altro appuntamento da non fallire. Dopo la vittoria per 3 a 0, nella partita inaugurale contro l'Asd Pallavolo Erchie che si è svolta venerdì 27 gennaio a Brindisi, presso il palazzetto della scuola media Leonardo Da Vinci, valevole per il campionato maschile - fase provinciale, ecco un altro appuntamento.

La seconda partita del campionato, sabato 4 febbraio con inizio alle ore 18.00, fuori casa contro il Volley Ceglie, squadra molto tonica e ben organizzata che sicuramente vorrà sfruttare il fattore casalingo. Si legge in un comunicato dell'Asd Brundisium Volley: "Ma i nostri ragazzi, come sempre, scenderanno in campo con determinazione, organizzazione tecnico-tattica e tanta voglia di portare a casa un'altra importante vittoria".