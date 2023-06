L'Asd Spike Volley San Pietro Vernotico pronta a giocare per il titolo nazionale

L’Asd Spike Volley San Pietro Vernotico si prepara alle finali del Campionato nazionale ragazzi misto del Centro sportivo italiano che si terranno a Cesenatico dal 5 al 9 luglio e vedranno la compagine sampietrana come unica rappresentante per la Puglia per la categoria Misto Under 14, un risultato ottenuto dopo aver vinto a punteggio pieno il proprio girone.

“Sarà la degna chiusura di un’annata sportiva, quella appena trascorsa, dura ma ricca di soddisfazioni, e che servirà a far crescere la squadra in vista della prossima stagione, che vedrà la Spike Volley impegnata nelle diverse categorie giovanili”, ha dichiarato l’allenatrice Emanuela De Maria.

“Questo appuntamento per noi comporta un importante sforzo in termini organizzativi, e per questo dobbiamo ringraziare le famiglie e gli sponsor che in questi mesi ci hanno sostenuto. L’auspicio per la prossima stagione è che si possano avere a disposizione gli strumenti e le strutture per consolidare ancor più una realtà che a San Pietro ormai è presente da diversi anni”, dichiara il presidente Claudio Carella.