Aurora Volley Brindisi: Andrea Polimeno è il nuovo allenatore

BRINDISI - Sarà Andrea Polimeno il nuovo allenatore dell'Aurora Volley Brindisi per la stagione 2024/2025. Il coach salentino, classe 1991, con esperienza nei settori giovanili, negli ultimi ha ottenuto ottimi risultati come capo allenatore in Serie C femminile.

Il presidente Ercole Saponaro ha voluto fortemente la sua presenza dichiarando: "Appena saputo del divorzio sportivo con il Monteroni Volley sono personalmente intervenuto celermente per portare Andrea in Aurora Volley. Ritengo che Andrea sia per noi una grande opportunità per professionalità, conoscenza e determinazione. Ho voluto regale a noi tutti un grande allenatore".

Anche il neo allenatore esprime entusiasmo per per la nuova esperienza con Aurora: "Sono grato al presidente e a tutti i dirigenti dell'Aurora, che ho avuto il piacere di incontrare in questi giorni, per la stima e la fiducia che hanno riposto in me. Sposo con entusiasmo un progetto ambizioso e sono certo che raggiungeremo i nostri obbiettivi. Forza Aurora".