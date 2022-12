Aurora Volley domina ancora al PalaMalagoli: battuto anche il Bee Volley Lecce

Si conclude con una vittoria per 3-0, la quinta consecutiva in casa con questo punteggio, il 2022 dell’Aurora Volley Brindisi che nella decima giornata di campionato batte le volenterose e mai dome ragazze della Bee Volley Lecce nella partita disputatasi sabato 17 dicembre al Pala Malagoli di Brindisi. Impegno che sulla carta si presentava agevole guardando al divario in classifica piuttosto netto tra le due squadre con le padrone di casa terze a 18 punti e le salentine che occupano il fondo della classifica senza aver ancora totalizzato punti.

Non è di questo avviso il Coach biancazzurro Elio Quarta il quale, da tecnico navigato qual è, mantiene alta l’asticella dell’attenzione mandando in campo una formazione che non lascia dubbi sulle sue intenzioni di portare a casa l’intera posta in palio senza incorrere in alcun tipo di problema.

Padrone di casa che scendono quindi in campo con Mollica al palleggio, Andreula e Galiulo al centro, De Toma opposto, Difronzo libero, Palumbo e Della Rocca, con quest’ultima alla sua prima gara dall’inizio, in banda.

La partita

Dopo un cauto inizio le padrone di casa prendono il largo grazie ad una doppia “fast” di Galiulo e un triplo ace di Andreula che portano il punteggio sul 17-9. Con un largo vantaggio da gestire l’allenatore sostituisce Andreula in non perfette condizioni fisiche e il capitano Palumbo con le “under” Gaia Fiore e Sara Palmisano Romano. Le giocatrici ospiti nel frattempo rimontano di qualche punto (19-14) e con la loro vivacità rendono più appassionante il finale di set, comunque appannaggio delle biancazzurre che lo conducono in porto per 25-17.

Anche nel secondo set le giocatrici dell’Aurora si avvantaggiano piuttosto velocemente: la difesa con l’apporto di Della Rocca appare più ordinata e l’attacco più incisivo grazie ad una ispirata Palumbo. Sul punteggio di 17-7 subentrano De Maria e Maggio al posto di De Toma e Difronzo. La formazione ospite non sembra in grado di organizzare una reazione e il tecnico di casa ne approfitta per far riposare la palleggiatrice Mollica alle prese con qualche problema muscolare sostituendola con la 14enne Giorgia Montanero al suo esordio in serie C. Sul finire del parziale la formazione ospite trova la forza e qualche bella giocata per rendere il punteggio meno severo ma non per mettere a rischio le sorti del set che le biancazzurre si aggiudicano per 25-18.

Il terzo set vede le ospiti entrare in campo più determinate, probabilmente grazie al buon finale del parziale precedente. Infatti la formazione brindisina si porta avanti ma non riesce a prendere il largo come avvenuto in precedenza, merito della formazione avversaria che a tratti appare in grado di contendere la vittoria del set (12-11) alle più quotate giocatrici biancazzurre. La svolta avviene verso la metà del set quando le padrone di casa riescono a piazzare un break di cinque punti. Con questo vantaggio la squadra di Coach Quarta riesce ad amministrare in tranquillità i tentativi di rimonta avversari e vincere il set per 25-19.

Una vittoria importante che consente alla squadra brindisina di mantenere la terza posizione solitaria e, in concomitanza con il turno di riposo osservato dalla capolista Nardò, di accorciare dalla vetta della classifica ora distante cinque punti.

La ripresa del campionato è prevista per sabato 7 gennaio 2023 quando L’Aurora Volley Brindisi andrà a far visita alla temibile formazione del Trepuzzi Volley quinta forza del girone.

Tabellino

AURORA VOLLEY BRINDISI – BEE VOLLEY LECCE 3-0 (25-17, 25-18, 25-19)

Aurora Volley Brindisi: Palumbo K 13, Mollica 1, Andreula 10, Galiulo 7, Difronzo L1, Della Rocca 7, De Toma 7, Fiore 1, De Maria 1, Maggio L2, Montanero, Palmisano Romano, Mastrantonio, Martino. All. E. Quarta.

Bee Volley Lecce: Sanna K 9, Zezza 3, Buttazzo 2, Fragola 6, Frontini 2, Melorio 1, Salerno 2, Scardia 11, Romano L, Calasso, Taurino, Di Gaetano. All. M. Donatiello.

Arbitri: Lia Lauria (1°), Stefano Chiriati (2°).