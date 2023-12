L'Aurora trionfa sul Turi e chiude il girone di andata in testa alla classifica

BRINDISI - L’Aurora Volley Brindisi si aggiudica il big match dell’ultima giornata del girone d’andata battendo la Revolution Turi con il punteggio di 3-1. Nella gara disputatasi sabato 9 dicembre presso il Pala Zumbo a Brindisi, le padrone di casa hanno avuto ragione della squadra ospite al termine di una partita tirata e ben studiata da entrambi gli allenatori.

La formazione ospite, terza in campionato a cinque punti dalla capolista Brindisi, si presenta sul parquet brindisino con il doppio intento di dimenticare la sconfitta patita nel turno precedente e di rilanciarsi in classifica con una vittoria che le consentirebbe di rosicchiare punti alla capolista.Le padrone di casa allenate dal coach Raffaele Capozziello, nonostante gli ormai atavici problemi di formazione (Matichecchia e Albanese recuperate in extremis), giungono a questo importante incontro da imbattute e cercano punti per mantenere a distanza le inseguitrici.

Dalle prime battute di gara le ospiti evidenziano un ottimo posizionamento in campo che le consente di essere sempre sulle traiettorie di attacco avversarie facilitando la difesa. Ottima la prestazione del libero avversario Ivana Cazzetta con percentuali di ricezione superiori al settanta per cento e della schiacciatrice Rodriguez, top scorer della serata con 23 punti. Nonostante l’ottima prova delle ospiti la squadra brindisina dopo un cauto inizio di set prende lentamente il comando del gioco e vince il paziale per 25-20.

Molto più combattuto il secondo set con la formazione ospite che sfrutta l’insidioso servizio di Roberta Sportelli per mettere in grande difficoltà la ricezione delle brindisine. Nonostante i cambi di coach Capozziello la squadra turese prende il largo arrivando ad ottenere un vantaggio di dieci punti. Il tecnico brindisino manda allora in campo la seconda palleggiatrice Asia Malerba per variare le linee di passaggio e dirotta la regista Kolomiiets in attacco. La mossa risulta vincente; le ospiti appaiono disorientate e la squadra di casa rimonta lo svantaggio andando a vincere un incredibile set per 30-28.

Nel terzo set, complici le tante energie spese nel parziale precedente e un calo di concentrazione, le ospiti dominano il parziale vincendolo agevolmente con il punteggio di 12-25.

Nel quarto set le padrone di casa sono brave a voltare pagina rapidamente e tornano in campo concentrate e determinate. Il set è molto equilibrato, ma le varianti tattiche del coach brindisino creano ancora una volta le condizioni per arrivare al successo. Le biancazzurre si portano in vantaggio e resistendo al tentativo di rimonta avversario conducono in porto set (25-18) e partita. Gara intensa e spettacolare resa ancora più bella dalle prestazioni spaziali di Alejandra Rodriguez e di Inna Kolomiiets, due giocatrici che troverebbero spazio in formazioni di almeno due categorie superiori.

Al termine della gara il coach Raffaele Capozziello è evidentemente soddisfatto: “Il Turi è una delle pretendenti ai play-off e può contare su giocatrici molto forti ed affiatate. Noi venivamo da una settimana difficile con tre giocatrici che non erano al meglio, quindi non posso che essere contento del risultato ed elogiare tutte le mie atlete per aver ottenuto una grande vittoria contro un avversario di valore.”

L’Aurora con questa vittoria chiude al primo posto il girone di andata mantenendo a quattro i punti di vantaggio sull’Academy Volley Gioia, formazione che la squadra brindisina affronterà domenica 17 dicembre sul parquet del Pala Zumbo in un match che si preannuncia caldissimo.

Tabellino

AURORA VOLLEY BRINDISI – REVOLUTION TURI 3-1 (25-20, 30-28, 12-25, 25-18)

Brindisi: Kolomiiets 11, Matichecchia 13, Albanese 6, Zivkovic 1 (L1), Prato 6, Padula 8, Avallone 15, Minghetti, De Maria, Malerba 1, Stella (L2), Montagna, Solimeno, Casalino (K) . All. Capozziello.

Turi: Pedone 2, Serio 10, Sportelli 11, Cazzetta I.(L1), Schena 4, Spinelli 8, Tassi 12, Rodriguez 23 (K) Divagno, Fino, Cont, Giannuzzi (L2), Cazzetta S. All. Meuli.

Arbitri: Palombella (1°), Bianchi (2°)