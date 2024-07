Aurora Volley Brindisi, arriva la terza centrale: è la salentina Caramuscio

BRINDISI - Questione "centrali" chiusa per l'Aurora Volley Brindisi per la stagione 2024-2025. Dopo Fanigliulo e Minghetti la società ha chiuso l'accordo con Erica Caramuscio, centrale salentina 27enne. La giocatrice è stata fortemente voluta da mister Polimeno, in quanto il coach conosce le caratteristiche tecnico-tattiche. Caramuscio ha evidenziato già dai primi contatti un carattere solare e spirito di gruppo, proprio ciò che chiede in primis l'allenatore, che ha dato subito linee guida chiare sulla stagione.

La 27enne ha militato in diversi campionati di C e la società la ritiene la centrale giusta per esperienza. "Siamo soddisfatti a questo punto per come sta andando il mercato, perché quello che volevamo lo abbiamo preso, ci stiamo mettendo tutta la determinazione per chiudere un roster di tutto rispetto", ha dichiarato il vice presidente Daniele De Leonardis.

Intanto Caramuscio, soddisfatta e pronta per la nuova stagione, commenta: "Per me sarà una nuova esperienza e una nuova squadra, che sicuramente mi porterà tante soddisfazioni e per la quale spero di dare del mio meglio! Grazie alla società e a tutti i collaboratori dell'Aurora Volley per la fiducia. Sono pronta ad affrontare l'inizio della stagione con la giusta carica ed entusiasmo".