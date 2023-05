Aurora Volley Brindisi: arriva dall'Ucraina il rinforzo per i playoff

BRINDISI - Inna Kolomiiets, 28 enne palleggiatrice ucraina, è una nuova giocatrice dell’Aurora Volley Brindisi. La società biancazzurra ha ufficializzato l’ingaggio dell’esperta regista nella serata del 5 maggio scorso al termine dell’iter burocratico necessario per le atlete non appartenenti alla Ue. L’innesto della Kolomiiets fornirà al coach brindisino Adolfo Rampino e a tutta la squadra biancazzurra la possibilità di beneficiare della classe e dell’esperienza internazionale di una palleggiatrice di assoluto valore.

Infatti Inna, nonostante la giovane età è in possesso di un palmares di tutto rispetto: Dal 2009 ha sempre giocato nella massima serie di Ucraina e Slovacchia; campione di Ucraina nel 2009-10, vicecampione nel 2021-22, finalista di Coppa di Ucraina nel 2010 e nel 2021, terzo posto in Coppa di Slovacchia nel 2021. Ha preso parte all’edizione 2021-22 della Cev Challenge Cup con la squadra slovacca del Vk Pirane Brusno. Nell’ultima stagione di attività con la squadra del Khimik Yuzny (Odessa) ha sfiorato il “triplete” campionato – coppa – supercoppa di Ucraina.

“Sono molto contenta di tornare a giocare dopo qualche mese di inattività - dichiara la nuova giocatrice biancazzurra - e sono molto felice di giocare in Italia. Il vostro è un paese meraviglioso, e nonostante non parli la vostra lingua qui ho trovato il linguaggio comune del volley. Sono stata accolta benissimo dalla società e dalla squadra e mi sento già a mio agio. Spero di ricambiare sul campo l’affetto ricevuto”, conclude l’atleta.

"L’ingaggio di un’atleta di spessore come Inna è stato un grande sforzo per la nostra società - commenta il presidente del club brindisino Ercole Saponaro - sia in termini economici che per la complessa operazione che abbiamo dovuto sostenere per il tesseramento. Ma è anche il segno tangibile di come la società stia facendo tutti i passi necessari per affrontare al meglio i playoff. Adesso siamo sicuri di aver messo a disposizione dell’allenatore una rosa di valore in grado di competere e ben figurare in questa 'post season'".

Inna Kolomiiets si è già allenata con la squadra e ha scelto la maglia numero 10.