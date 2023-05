L'Aurora Volley Brindisi batte l'Amatori Bari: il nuovo avversario sarà la Fenix Monopoli

BRINDISI - L’Aurora Volley Brindisi, con una prestazione maiuscola, si impone sulle avversarie dell’Amatori Volley Bari nella gara di ritorno del primo turno di playoff. Il risultato della sfida, giocatasi mercoledì 17 maggio tra le mura amiche del Pala Melfi, è stato un netto 3-0. Le biancazzurre, grazie a questo successo, volano al turno successivo dove incontreranno la temibile Fenix Monopoli, squadra che nella stagione regolare si è piazzata al secondo posto nel girone A.

Cronaca della partita

Reduce dalla trasferta vincente di Bari, la squadra di Coach Rampino gode dei favori del pronostico, ma considerato il valore del team avversario non sono ammesse distrazioni. Per questo l’allenatore biancazzurro schiera la migliore formazione con Kolomiiets e De Toma in diagonale, Andreula e Galiulo centrali, Della Rocca e Palumbo laterali, Maggio libero.

Inizia bene la formazione di casa che mette a frutto la velocità al palleggio di Kolomiiets e la vena realizzativa di Galiulo e Della Rocca portandosi subito in vantaggio fino al primo time out avversario (7-2). Le biancazzurre imprimono alla gara un ritmo insostenibile per la giovani avversarie che nonostante la grinta messa in campo non riescono ad opporsi efficacemente alle scatenate padrone di casa (20-9). Reazione d’orgoglio delle baresi che rimontano fino al 21-15 sfruttando l’ottimo turno in battuta di D’Errico. Al rientro dal time out la formazione di casa spegne ogni entusiasmo avversario ricominciando a macinare il suo gioco e chiudendo perentoriamente il set per 25-17.

Secondo set ancora saldamente in mano alla squadra di casa con Della Rocca sugli scudi. La laterale brindisina difende ogni palla che passa dalle sue parti senza disdegnare di contrattaccare con forti e precise conclusioni. Anche in questo parziale la squadra di coach Rampino si porta in vantaggio (11-6) e conduce la gara in scioltezza. La formazione ospite però recupera punti grazie all’insidioso servizio delle proprie giocatrici che mette in difficoltà il gioco delle biancazzurre che cedono punti (12-11). Coach Rampino registra la difesa con l’ingresso del libero Difronzo e una volta riconquistato il servizio è la centrale Galiulo con un triplo ace a rimettere le cose a posto facendo esaltare il pubblico presente sugli spalti del Pala Melfi (17-12). Dopo essere andata nuovamente in svantaggio la squadra ospite appare scarica e poco incisiva e le brindisine ne approfittano per amministrare il vantaggio e vincere il set per 25-19.

Con i due set vinti la formazione biancazzurra si è assicurata il pass per il turno successivo, così l’allenatore brindisino opera una massiccia rotazione delle sue atlete inserendo Valente, De Maria, Mollica, Fiore e Mastrantonio. Anche l’allenatore avversario dà spazio alle sue atlete meno impiegate, così l’ultimo e ininfluente set si trasforma in una passerella per la squadra biancazzurra tra l’entusiasmo generale in attesa della fine della gara. Per la cronaca le biancazzurre si aggiudicano anche l’ultimo parziale per 25-20.

Una vittoria di spessore che proietta la squadra brindisina al secondo turno dei play off dove incontrerà, come già detto, la Fenix Monopoli che nel proprio turno ha eliminato con un doppio 3-1 la New Volley Torre S. Susanna.

La gara di andata contro la formazione monopolitana si disputerà a Brindisi sabato 20 maggio nel palazzetto Franco Melfi alle 18,30, mentre il ritorno si giocherà mercoledì 24 maggio a Monopoli alle ore 20,00.

Tabellino: Aurora Volley Brindisi – Amatori Volley Bari 3-0 (25-17, 25-19, 25-20)

BRINDISI: Palumbo K 11, Galiulo 13, Andreula 7, Della Rocca 10, De Toma 3, Kolomiiets 2, Maggio L1, Fiore 1, Valente 2, Mollica, Difronzo L2, De Maria 2, Mastrantonio, Montanero. All. A. Rampino, Ass. M. Casalino.

BARI: Ivona K 3, Belviso 2, Amoruso 3, Mastrorocco L1, Capriati 4, De Angelis 1, Di Ciaula 4, D’Errico 4, Cillo 7, Scalise 2, Accettura, Di Donato, Cesario, Bertoccelli L2. All. M. Cassano, Ass. L. Cassano.