L'Aurora Volley Brindisi batte Casamassima e rimane solitaria in testa alla classifica

L’Aurora Volley Brindisi colleziona la quinta vittoria su cinque partite giocate vincendo in trasferta con un rotondo 0-3 ai danni della neopromossa Maxima Volley Casamassima. Con il successo maturato nella gara disputatasi sabato 11 la formazione brindisina continua a rimanere saldamente in testa alla classifica del girone a punteggio pieno.

Gara di un certo interesse quella del Palasport di Sammichele di Bari tra le padrone di casa della Maxima, che si trovano in un ottimo momento di forma dovuto a due successi consecutivi nelle ultime due partite e la capolista Aurora che invece deve fare i conti con qualche problema di formazione. La perdurante indisponibilità del capitano De Toma, i problemi fisici della centrale Prato e l’assenza della laterale Solimeno e dell’altra centrale Minghetti condizionano in qualche modo le scelte del coach biancazzurro Raffaele Capozziello.

Il team brindisino si schiera quindi con Avallone e Kolomiiets in diagonale, Padula e Prato al centro, Matichecchia e Albanese in banda e la giovane Zivkovic libero. Le biancazzurre approcciano bene la gara e si portano rapidamente in vantaggio (3-10) nonostante il buon gioco espresso dalle padrone di casa. La squadra brindisina può contare su una Matichecchia in forma smagliante cui la regista Kolomiiets si appoggia sovente per mettere a terra punti pesanti. Dopo una fase centrale in cui la capolista cede qualche punto alle avversarie (8-13), la squadra brindisina ritorna a martellare e chiude perentoriamente i giochi per 13-25.

Nel secondo set le baresi appaiono più determinate e grazie ad una buona difesa tengono il passo delle più quotate avversarie (4-4) portandosi poi in vantaggio con qualche pregevole giocata (8-5). La reazione delle brindisine è veemente. Grazie ad una ispirata Albanese e una scatenata Matichecchia (19 punti in partita per l’attaccante tarantina) le biancazzurre piazzano un devastante break di ben 17 punti concedendone solo uno alle avversarie e si portano sul 9-22 chiudendo di fatto il secondo set vinto con il punteggio di 14-25.

Terzo set di ordinaria amministrazione e gestione delle forze per la squadra di coach Capozziello che fa ruotare tutte le atlete a disposizione. Le subentrate si fanno valere conquistando il terzo set per 15-25 e si aggiudicano meritatamente la gara.

“Abbiamo avuto qualche atleta alle prese con problemi fisici durante la settimana - esordisce il vicepresidente De Leonardis -, fortunatamente il nostro roster è valido e le alternative a disposizione dell’allenatore non mancano. Le nostre atlete hanno amministrato con pazienza e saggezza il primo e il terzo set concedendo qualcosa alle avversarie solo nella fase iniziale del secondo set, ma la reazione della squadra è stata eccezionale. Dobbiamo continuare a lavorare con questa intensità senza abbassare mai il livello della concentrazione”, conclude il dirigente biancazzurro.

Archiviata questa trasferta l’Aurora Volley sarà di scena sul parquet del Pala Zumbo nel derby che la vedrà opposta all’Ostuni sabato 18 novembre alle ore 18:30. Partita che oltre alla questione campanilistica rappresenta il più classico dei “testa-coda” con la formazione ostunese che occupa attualmente l’ultima posizione in classifica.

Tabellino

Maxima Volley Casamassima - Aurora Volley Brindisi 0-3 (13-25, 14-25, 15-25)

Casamassima: Malerba K (3), De Pietro (5), Lo Russo (1), Schena (3), Falchi (3), Gravina (7), Spinelli (7) Di Cuia L1, Marigliano, Morelli, Lerede, Surico, Verna, Spinelli, Balena L2. All. Di Pietro

Brindisi: De Toma K, Padula (7), Kolomiiets (6), Matichecchia (19), Albanese (8), Zivkovic L1, Prato (5), Avallone (8), De Maria (2), Malerba, Stella L2, Montagna (1). All. Capozziello

Arbitri: Monteleone (1°), Nibali (2°)