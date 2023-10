Aurora Volley Brindisi, buona la prima in casa: successo contro Orsa Cuti

BRINDISI - L’Aurora Volley Brindisi bagna con un successo la prima partita casalinga battendo con il punteggio di 3-1 un’ottima Orsa Cuti Volley nella seconda giornata del campionato di serie C. La gara, disputatasi sabato 21 ottobre sul campo del PalaZumbo a Brindisi, vedeva di fronte due formazioni reduci da una vittoria nel turno precedente che arrivano a questo appuntamento con il morale decisamente alto. Le brindisine puntano alla vittoria per alimentare le loro ambizioni di alta classifica, le capursesi al loro primo anno di serie C vogliono continuare a stupire dopo l’ottimo inizio di campionato.

Nonostante il nubifragio abbattutosi sul capoluogo adriatico, la prima esibizione casalinga dell’Aurora ha richiamato un discreto pubblico che ha riempito gli spalti del PalaZumbo non mancando di far sentire la propria voce alle giocatrici in maglia biancazzurra. Il tecnico di casa conferma il sestetto che sette giorni fa ha espugnato il parquet di Gioia del Colle e manda in campo una formazione che vede una diagonale composta da capitan De Toma e Kolomiiets, Matichecchia e Albanese laterali, Padula e Prato al centro, Zivkovic, libero.

Il pronostico vede le padrone di casa favorite sulle ospiti ma la gara si rivela fin da subito all’insegna dell’equilibrio. Brindisi cerca di imporre il suo gioco fatto di servizi precisi e attacchi veloci, dall’altra parte della rete la squadra di coach Malena è ben messa in campo e fa del muro e della ricezione i propri punti di forza. Nel primo e secondo set la formazione di casa pur non apparendo in palla come la settimana scorsa riesce a rompere l’equilibrio facendo valere la maggiore esperienza delle proprie giocatrici, in particolar modo nel secondo set sbloccato solo nel finale.

Nel terzo set la squadra di casa pur continuando a faticare nel mettere la palla a terra, serve e difende bene riuscendo così a conquistare un esiguo vantaggio mantenuto fino alle fasi finali. Sul 24-22 Brindisi ha il match-point per chiudere la gara ma spreca il punto e cede il servizio alle avversarie. Le giocatrici ospiti sono brave a capitalizzare l’opportunità di rimanere in partita e ribaltano inaspettatamente il risultato vincendo il set ai vantaggi per 24-26 riaprendo una partita che sembrava ormai finita.

Nel quarto e decisivo set le brindisine scendono in campo con la chiara intenzione di chiudere la gara in loro favore e si portano immediatamente in vantaggio 10-5. Nonostante il vantaggio la formazione di casa non abbassa la guardia e, dopo aver respinto un tentativo di rimonta avversario, allunga fino al 18-13. Buono l’apporto delle subentrate Malerba e Avallone sempre preziose nelle fasi calde del match. Spinta del pubblico la squadra biancazzurra conquista senza altri patemi d’animo il parziale per 25-14, portandosi a casa tre punti comunque meritati.

“Non siamo stati brillanti come sette giorni fa - dichiara subito dopo la partita il coach biancazzurro Raffaele Capozziello - In settimana non ci siamo allenati come al solito a causa di qualche problema fisico e questo ha in qualche modo condizionato la nostra gara. Va comunque dato merito all’avversario di aver disputato un’ottima partita. Capurso è una formazione quadrata, con un’ottima correlazione muro-difesa che ci ha creato non pochi problemi. Nonostante tutto abbiamo ottenuto una buona vittoria e sono soddisfatto del gioco espresso nel primo e nel quarto set”, conclude il tecnico brindisino.

Tabellino

Aurora Volley rindisi - Orsa Cuti Volley Capurso 3-1 (25-18, 25-23, 24-26, 25-14)

Brindisi: De Toma K (17), Padula (12), Kolomiiets (3), Matichecchia (17), Albanese (11), Zivkovic L1, Prato (4), Avallone (3), Malerba (2), Montagna, De Maria, Solimeno, Stella L2. All. Capozziello

Capurso: De Leonardis K (5), Navarro (17), Cacucciolo (5), De Vincenzo (6), Pisano (8), Valenzano (9), Ciocia L1, Campioto (1), Chirivì, Ferri, Tangorra, Caringella, Fiore, Abbinante L2. All. Malena

Arbitri: Monteleone (1°), Rizzato (2°)