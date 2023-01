L'Aurora Volley Brindisi comincia il 2023 con una vittoria contro Trepuzzi

Grande prova di maturità e determinazione delle ragazze dell’Aurora Volley Brindisi che sul difficile campo del “Parlangeli” di Trepuzzi riescono a portare a casa i tre punti battendo per 3-1 l’agguerrita formazione locale del Trepuzzi Volley nella partita di sabato 7 gennaio valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie C. Dopo aver chiuso il 2022 con cinque vittorie consecutive, le biancazzurre di coach Quarta tornano in campo dopo la lunga sosta natalizia con l’intenzione di riprendere la marcia da dove l’avevano lasciata, anche se ad attenderle vi è una formazione capace di dare filo da torcere a chiunque sia passato da queste parti. Per una partita ad alto tasso di difficoltà l’allenatore della squadra brindisina va sul sicuro e manda in campo la formazione titolare con Mollica in regia, Andreula e Galiulo centrali, Difronzo libero, Della Rocca e Palumbo laterali, De Toma opposto.

Cronaca della partita

L’Aurora approccia il match in maniera migliore rispetto alle avversarie e grazie a un servizio particolarmente efficace si porta subito in vantaggio (1-6). La formazione di casa appare incapace di tenere testa alle brindisine che sfoggiano un’ottima tenuta difensiva e un attacco, Palumbo su tutti, in grande spolvero. La solidità della squadra di coach Quarta è impressionante e dopo aver costruito il vantaggio nella prima parte del set amministra agevolmente nella seconda parte chiudendo il parziale per 14-25.

Nel secondo set arriva l’attesa risposta delle padrone di casa che già dalle prime battute dimostrano di essere tutt’altra squadra rispetto a quella vista nel primo parziale. Le giocatrici di coach Mariano ingabbiano l’attacco brindisino che non riesce più a passare come prima e il set è molto equilibrato grazie anche a due grandi difese. La svolta arriva poco prima della metà del tempo quando sul punteggio di 11-11 le padrone di casa approfittano di un passaggio a vuoto delle avversarie e piazzano un break di 6 punti (17-11). Le giocatrici in maglia biancazzurra provano a imbastire una reazione ma le avversarie sono abili a rintuzzare i tentativi di rimonta delle brindisine e si aggiudicano con merito il parziale per 25-19.

Tutto da rifare quindi per le due squadre che iniziano un terzo set caratterizzato da molti errori da entrambe le parti nel tentativo di prendere il comando del parziale. Dopo questa prima fase è l’Aurora a trovare la chiave giusta con un buon turno in battuta di Mollica che consente alle biancazzurre di portarsi avanti con un discreto vantaggio. In questa fase le ragazze di Coach Quarta evidenziano l’ottimo lavoro svolto in allenamento sulla difesa non lasciando alle avversarie la possibilità di rimontare e vincendo il set per 17-25.

Nel quarto set le squadre sono decise a dare il tutto per tutto, le brindisine per conquistare l’intera posta in palio, le salentine per portare al tie-break la partita. Ne scaturisce un parziale emozionante e molto equilibrato con le biancazzurre che più volte tentano l’allungo senza però riuscirci a causa di una squadra avversaria veramente molto determinata. La chiave di volta del match arriva dopo un time-out chiamato da coach Quarta sul 20-20, le brindisine grazie a delle belle giocate riescono a trovare il vantaggio necessario a conquistare il set (21-25) e il match.

Una vittoria di grande carattere e tre punti fondamentali per la classifica soprattutto in vista del prossimo e difficilissimo impegno. Infatti la squadra del presidente Saponaro ospiterà sul parquet del PalaMalagoli di Brindisi la Schola Sarmenti Nardò, unica squadra imbattuta del girone e titolare della prima posizione in coabitazione con la Leo Costruzioni Monteroni che proprio la prossima settimana osserverà un turno di riposo non avendo possibilità di fare punti.

Tabellino

Trepuzzi Volley – Aurora Volley Brindisi 1-3 (14-25, 25-19, 17-25, 21-25)

Trepuzzi Volley: Pellegrino K 5, Gloria 3, De Lemmi L1, Leone 2, Brunieri 7, Colelli 5, Francioso 7, Bardoscia 8, Mirto 10, Conte, Bove, Ferraro, Fragola. All. Mariano – Mancino.

Aurora Volley Brindisi: Palumbo K 17, Mollica 6, Andreula 13, Difronzo L1, De Toma 12, Della Rocca 8, Galiulo 9, De Maria, Maggio L2, Mastrantonio, Palmisano Romano, Fiore, Montanero. All. Quarta - Casalino.