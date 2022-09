Aurora Volley Brindisi, dopo il "corteggiamento" arriva la centrale Piperno

BRINDISI - La centrale Monica Piperno è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Aurora Volley Brindisi. Dopo un “corteggiamento” durato qualche settimana è infatti arrivata la firma sul contratto che legherà l’atleta per questa stagione alla squadra biancazzurra. Espletate le formalità di rito la nuova giocatrice si metterà a disposizione dello staff tecnico per l’inizio della preparazione atletica.

La 31 enne nativa di Verbania va ad aggiungere spessore ed esperienza nel reparto centrale del campo portando con sé le sue doti di leadership e la sua sconfinata passione per la pallavolo che l’ha portata ad accettare la proposta della società del presidente Saponaro. “Sono molto contenta di poter tornare sul parquet e onorata di poter contribuire ad un progetto pallavolistico nella mia attuale città” dichiara la nuova arrivata. “Appena ho messo piede nel palazzetto mi sono subito sentita a casa. Arrivo con la voglia di dare il mio aiuto alla squadra qualsiasi esso sia e magari trasmettere alle mie compagne la positività, lo spirito di sacrificio e la dedizione che mi hanno sempre accompagnato nella mia crescita personale e lavorativa”.

Sport, studio e lavoro sono sempre stati i punti cardine della vita di questa atleta laureata in giurisprudenza e consulenza del lavoro che da tempo ricopre incarichi di responsabilità presso una nota catena di distribuzione di articoli per lo sport. “L’Aurora mi ha trovata sul posto di lavoro e subito è scattata una sensazione di reciproca collaborazione e di passione per il volley; era il tassello che mancava nella mia vita brindisina”.

“Abbiamo colto un’opportunità che non potevamo farci sfuggire - dichiara il presidente del sodalizio brindisino Ercole Saponaro - Con questo innesto facciamo una bella iniezione di esperienza e personalità al nostro roster; le atlete più giovani sicuramente beneficeranno della sua presenza”. Ma a suscitare le attenzioni del club biancazzurro sono state anche altre caratteristiche: “Sono stato colpito dalla sua passione per la pallavolo e dalla sua grande voglia di mettersi in gioco prima ancora delle sue indubbie qualità tecniche. Siamo convinti che Monica ci sarà di grande aiuto nel corso del campionato” conclude il dirigente.