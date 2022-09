Aurora Volley Brindisi: completato lo staff tecnico che guiderà le atlete all’esordio in campionato

BRINDISI - Sarà Gianluca Amoruso il tecnico che guiderà la preparazione atletica delle ragazze dell’Aurora Volley il cui raduno è previsto martedì 6 settembre a Brindisi in vista dell’inizio della stagione agonistica.

Laureato in Scienze motorie e sportive Gianluca Amoruso 49enne brindisino ha lavorato come preparatore atletico nel calcio con il Mesagne (Promozione Puglia), e nel basket con la Futura Brindisi (B2 femminile) e Assi Brindisi (C maschile). Inoltre ricopre da tempo il prestigioso incarico di delegato provinciale per le attività di base della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio).

Con la chiamata dell’Aurora Volley Brindisi lo attende una nuova esperienza nel volley femminile, disciplina che non aveva ancora esplorato. “Sono stato molto felice che i dirigenti dell’Aurora Volley abbiano pensato a me per questo incarico. Ho accettato molto volentieri la loro proposta anche perché per me sarà uno stimolo in più lavorare nella squadra della mia Città. Affronto questa nuova avventura con grandi aspettative” dichiara il tecnico.

Consapevole di avere a disposizione un gruppo eterogeneo sia per età che per esperienza il professor Amoruso ha già in mente come approcciare la preparazione: “Stilerò un programma di lavoro che tenga conto delle caratteristiche delle atlete che avrò a disposizione; personalizzare l’allenamento è sempre stata una mia prerogativa”

Con la stagione agonistica alle porte è normale fissare degli obiettivi e Gianluca sa che il suo lavoro potrebbe essere determinante ai fini del campionato. “Mi piacerebbe affermare che grazie al mio lavoro la squadra possa raggiungere gli obiettivi prefissati, ma la verità è che solo il tempo e il responso del campo potranno darci una risposta.”conclude il preparatore.

Con l’ingaggio di Gianluca Amoruso si completa lo staff tecnico che guiderà le atlete biancazzurre all’esordio in campionato.