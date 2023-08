Aurora Volley Brindisi, da Mesagne arriva la palleggiatrice Malerba

BRINDISI - Volto nuovo in casa Aurora Volley Brindisi. La società del presidente Ercole Saponaro si è assicurata le prestazioni della giovane palleggiatrice classe 2003 Asia Malerba, negli ultimi anni in forza al Mesagne Volley. Recita una nota della società: "La promettente giocatrice brindisina andrà a completare il reparto delle palleggiatrici rappresentando una valida alternativa all’esperta regista ucraina Inna Kolomiiets. Giocatrice di 170 cm di altezza, Asia è una palleggiatrice che da giovanissima ha maturato diverse e importanti esperienze in campionati di categoria. Attenta e diligente in campo, è naturalmente portata per il ruolo e presenta notevoli margini di crescita".

Cresciuta nelle giovanili della Future Volley Spv, la nuova giocatrice biancazzurra si laurea campionessa provinciale U16 nel 2017/18 con la maglia della formazione di San Pietro Vernotico. L’anno successivo si trasferisce al Mesagne Volley dove vince i campionati provinciali U16 e U18 e fa il suo esordio in serie C. Nella stagione 2019/20 con l’U18 gialloblù conquista ancora una volta l’alloro provinciale esordendo anche in serie B2. L’anno successivo la giovane regista viene impiegata stabilmente nella prima squadra mesagnese con la quale disputa il campionato di serie C del 2020/21.

Successivamente, Asia saluta Brindisi per frequentare l’università fuori regione, ma a causa dei gravosi impegni derivanti dallo studio decide di lasciare temporaneamente la pallavolo. Dopo qualche anno la giovane atleta fa ritorno a casa, scelta che le consente di poter tornare a giocare. In questo contesto il direttore sportivo Salvatore Vaccaro, grazie ad una rapida operazione si è assicurato la promettente atleta mettendola sotto contratto. "Ho conosciuto Asia quando ancora giovanissima giocava nel Mesagne - dichiara il dirigente biancazzurro - E' sempre stata una giocatrice con molto talento e con notevoli margini di crescita. Sono sicuro che lavorando con i nostri tecnici e con le compagne di squadra più esperte potrà far venire fuori le sue potenzialità”, conclude Vaccaro.

"Sono veramente entusiasta di essere stata chiamata dall’Aurora. Ho accettato immediatamente la loro proposta perché far parte di una società con un progetto sportivo così ambizioso è per me motivo di orgoglio", dichiara la giovane palleggiatrice. Dopo qualche anno di inattività, Asia è pronta ad affrontare questa nuova sfida. "L’interesse e la fiducia che la società ha mostrato nei miei confronti hanno spazzato via gli ultimi dubbi che avevo. Sono pronta a dare tutta me stessa per ripagare questa fiducia sul campo", conclude.

In questa stagione la giovane atleta brindisina ritroverà qualche "vecchia" conoscenza in squadra e nello staff biancazzurri: "Sono molto felice di ritrovare Elisa Prato e Anastasia Albanese, ragazze con le quali ho condiviso il percorso delle giovanili e vinto un titolo provinciale, così come ho piacere di ritrovare qualche dirigente che ho conosciuto nella mia esperienza a Mesagne. In entrambi i casi abbiamo disputato ottime stagioni, speriamo che sia di buon auspicio".