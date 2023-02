Aurora Volley Brindisi: il nuovo allenatore è Adolfo Rampino

BRINDISI - E’ Adolfo Rampino il tecnico che i dirigenti dell’Aurora Volley Brindisi hanno individuato per ricoprire la carica di primo allenatore, inaspettatamente lasciata dal dimissionario Elio Quarta qualche giorno fa.

La notizia era nell’aria, ma solo nella giornata odierna si è potuta regolarizzare la posizione contrattuale del nuovo allenatore biancazzurro.

Coach Rampino, 62 anni brindisino, ha alle spalle una lunga carriera nel volley femminile nel quale è noto soprattutto per aver centrato ben quindici promozioni alla serie superiore. Tra i tanti successi è possibile ricordare la scalata con l’Assi Manzoni Brindisi, condotta dalla serie D alla B2 in sole tre stagioni con il record di punti e vittorie, e il filotto realizzato con il S. Pietro Vernotico portato in B1 dalla C. Di recente ha guidato alla conquista della B2 il Podio Volley Fasano nella stagione 20/21 e nell’anno successivo ha ottenuto, da neopromosso, la terza posizione in classifica nella quarta serie nazionale.

Adesso dopo circa 9 mesi di inattività arriva la chiamata dell’Aurora Volley Brindisi a rimetterlo in pista.

“Sono molto contento della chiamata ricevuta. Ho sentito subito entusiasmo e fiducia da parte della società e mi sono tuffato in questa nuova avventura”. Queste sono le prime parole del neo allenatore biancazzurro. “Adesso per portare a termine il lavoro che mi è stato assegnato dovrò principalmente mettere ogni atleta in condizione di esprimere il proprio potenziale per poi lavorare sulla mentalità - conclude il nuovo coach - Sicuramente da parte mia non lascerò nulla di intentato per raggiungere gli obiettivi societari".

La società, attraverso Il direttore generale Vittorio Lezzi, ha espresso la propria soddisfazione per aver risolto in tempi brevi la problematica riguardante la guida tecnica: “Abbiamo deciso di chiamare coach Rampino perché il suo curriculum parla da solo - afferma - E’ un grande conoscitore di questi campionati ed ha una grande esperienza nella pallavolo femminile per aver allenato atlete provenienti da diverse parti del mondo. E’, inoltre, un abile motivatore capace di dare il suo carattere alle squadre che allena.”

Il tecnico brindisino ha già conosciuto la squadra e condotto il suo primo allenamento. Sabato 25 febbraio siederà regolarmente in panchina nella partita del campionato di serie C contro il VE.RA. Monteroni.