Aurora Volley Brindisi, roster completato con tre nuove giovani atlete

BRINDISI - Con l’innesto di tre giovanissime atlete si completa il roster dell’Aurora Volley Brindisi in vista dell’esordio nel campionato nazionale di serie C che avverrà sabato 15 ottobre presso il PalaMalagoli di Brindisi. Gli uomini dell’area tecnica del club biancazzurro hanno pescato, ancora una volta, nel ricco vivaio del Casale Volley 3 società brindisina che da anni si dedica esclusivamente al settore giovanile con ottimi risultati.

Infatti dopo gli ingaggi di Sarah Mollica e Rebecca Maggio saranno la palleggiatrice Giorgia Montanero (2008), la centrale Gaia Fiore (2008) e la schiacciatrice Sara Palmisano Romano (2009) a vestire la maglia biancazzurra della squadra del capoluogo. Le tre talentuose giocatrici brindisine, già campionesse territoriali U13 e U14 nella scorsa stagione, continueranno a disputare i campionati giovanili con la squadra giallonera del Casale Volley ma faranno parte a tutti gli effetti della rosa dell’Aurora Volley in Serie C.

“La scelta delle tre atlete Under 16 è stata fatta dopo aver visionato tutto il nostro settore giovanile - dichiara Claudio Scanferlato, nella doppia veste di direttore tecnico di entrambe le società - Tengo a precisare che la selezione è stata fatta in funzione della disponibilità delle singole atlete e delle esigenze di ruolo dell’Aurora. Non abbiamo potuto convocare altre atlete in quanto il regolamento federale non consente di tesserare più di tre atlete in prestito per un campionato.”

L’esperto dirigente prosegue: “Mi auguro che queste ragazze possano acquisire quella giusta esperienza che un campionato di serie può dare a delle atlete così giovani, ma sono consapevole e fiducioso che i tecnici Elio Quarta e Monica Casalino sapranno dare loro i giusti consigli per farle crescere e maturare”.

L’Aurora Volley Brindisi si presenta ai nastri di partenza del campionato con ben nove giocatrici brindisine in rosa di cui sette dai 20 anni in giù, tenendo fede alla politica societaria fortemente voluta dal presidente, Ercole Saponaro. A questo proposito il direttore Scanferlato dichiara: “Come direttore tecnico continuerò a prodigarmi affinché la politica societaria continui nella strada di valutare quanto più e possibile le giovani del territorio”.