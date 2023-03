Aurora Volley Brindisi sconfitta a Lecce: si complica il cammino play-off

L’Aurora Volley Brindisi esce sconfitta per 3-1 dal Pala Don Bosco di Lecce nella gara valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie C che la vedeva opposta alle padrone di casa della Pallavolo Salento Lecce. Ancora una prestazione opaca per il team brindisino che, dopo la buona prestazione offerta in casa contro la New Volley Torre la scorsa settimana, ha evidenziato una preoccupante mancanza di continuità di gioco e risultati. La formazione allenata da coach Rampino arriva a Lecce con l’intenzione di incamerare i tre punti per cogliere la ghiotta occasione di riappropriarsi della terza piazza, visto il contemporaneo turno di riposo osservato dalla NV Torre attuale titolare della posizione. Ad attendere le brindisine c’è la Pallavolo Salento Lecce, formazione che detiene la settima posizione in classifica e che può contare su una squadra solida con un buon impianto di gioco guidato dal coach Raffaele Capozziello.

La partita

Primo set molto equilibrato, che dopo un primo tentativo di fuga delle biancazzurre vede le due formazioni rendersi protagoniste di un lungo testa a testa. Sul finire del set Brindisi spreca per tre volte la palla del set-point, per poi cedere alle padrone di casa che hanno il grande merito di sfruttare subito l’occasione per chiudere il parziale aggiudicandoselo per 29-27.

Il secondo set vede Brindisi partire forte (0-5) e mantenere pur con qualche apprensione di troppo il vantaggio. Le biancazzurre anche se non particolarmente brillanti come in altre occasioni, riescono a respingere i tentativi di rimonta delle avversarie e vincono il set con un buon vantaggio 18-25.

Ristabilita la parità ci si aspetta di assistere ad un set particolarmente combattuto. Invece le padrone di casa imprimono subito il loro ritmo al parziale portandosi velocemente in vantaggio (5-0) e costringendo il coach ospite a richiamare le proprie giocatrici per un time-out. Le biancazzurre non traggono benefici dal tempo di sospensione e continuano ad avere problemi a mettere il pallone a terra e a limitare l’attacco delle padrone di casa che mantengono il vantaggio senza particolari patemi (10-6). Nella seconda metà del set la squadra brindisina appare stanca e confusa prestando così il fianco alla formazione leccese che ne approfitta cinicamente chiudendo il set per 25-9.

Quarto e ultimo set che si preannuncia delicatissimo per l’Aurora che non può più permettersi di sbagliare. La squadra biancazzurra sembra non essere in grado di tirarsi fuori dal momento difficile, anche a causa del gioco incalzante delle avversarie che sull’onda dell’entusiasmo macinano gioco e punti fin dall’inizio (5-1). Brindisi sembra avere una timida reazione quando sul punteggio di 12- 5 rimonta quattro punti alle avversarie. Ma la speranza di riacciuffare la partita dura poco perché la squadra biancazzurra non riesce a dare continuità al proprio gioco e cede mestamente alle avversarie il set e la partita (25-15).

Una sconfitta maturata al termine di una prestazione largamente insufficiente, soprattutto negli ultimi due set dove la squadra brindisina è apparsa scarica psicologicamente e con poca fiducia in se stessa.

Il giorno dopo la gara a metterci la faccia è il presidente della società brindisina, Ercole Saponaro: “Sono stupito da tanta improvvisa pochezza - commenta amareggiato - siamo passati in poche settimane dalla lotta per il vertice della classifica ad una serie di sconfitte e di prestazioni mediocri che stanno mettendo a rischio anche l’obiettivo play-off. Sono sinceramente preoccupato da tutto questo, alla ripresa degli allenamenti ne discuteremo con squadra e dirigenti. Ho il dovere di tutelare chi ha investito in questo progetto anche con decisioni dure”, conclude il massimo dirigente.

Tabellino

Pallavolo Salento Lecce – Aurora Volley Brindisi 3-1 (29-27, 18-25, 25-9, 25-15)

Aurora Volley Brindisi: Palumbo K, Mollica, Della Rocca, De Toma, Andreula, Galiulo, Difronzo L1, Valente, Maggio L2, Mastrantonio, De Maria, Fiore, Palmisano Romano, Montanero. All. Rampino – Casalino.