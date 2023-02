Aurora Volley Brindisi, c'è lo scontro al vertice con Monteroni

BRINDISI - Ritorno in campo ostico per l’Aurora Volley Brindisi che, al rientro dal turno di riposo della scorsa settimana, è attesa da una gara ad altissimo livello di difficoltà. Infatti, sabato 18 febbraio con prima palla alle 18:30, al PalaMalagoli di Brindisi arriva la capolista Monteroni Volley, che insieme alla squadra biancazzurra darà vita al “big match” del girone B del campionato di volley femminile di Serie C.

Le due formazioni, prima in classifica quella salentina a 37 punti e terza quella brindisina che di punti ne ha 32 ma con una gara in meno, provengono da un ottimo periodo di forma. Monteroni non perde da ben quattordici giornate, ovvero dall’unica sconfitta patita finora per mano dell’altra capolista Nardò nella lontana prima giornata di campionato, mentre le biancazzurre di coach Quarta hanno dimostrato di essere in crescita e, dopo un inizio di campionato altalenante, hanno inanellato una serie di vittorie che le hanno portate a ridosso delle due battistrada.

Sicuramente le biancazzurre vorranno sfruttare l’occasione di inserirsi nella lotta per il primo posto che finora ha visto protagoniste Nardò e Monteroni, mentre le salentine allenate da coach Polimeno vorranno vincere per mantenere la vetta della classifica.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti per assistere ad una gara che si preannuncia vibrante ed equilibrata, un sfida di alta classifica che si spera possa avere una cornice di pubblico appropriata cosi come si augura il vice presidente dell’Aurora Volley, Daniele De Leonardis: “Spero di vedere un PalaMalagoli traboccante di pubblico che possa rendere merito ad una gara di questo livello - esordisce il dirigente brindisino - Le nostre atlete si stanno allenando con grande impegno per affrontare al meglio questa partita che non esito a definire fondamentale per il nostro cammino in campionato. Abbiamo già visto in altre gare simili come la spinta del pubblico può risultare determinante nell’andamento della partita e spero che gli appassionati di volley, o meglio, tutti i tifosi biancazzurri di qualsiasi disciplina possano venire a sostenere le nostre ragazze”,conclude De Leonardis.

La gara, come già detto, si giocherà sabato 18 febbraio con inizio alle 18,30 presso il PalaMalagoli a Brindisi. L’ingresso è gratuito.