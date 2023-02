Aurora Volley Brindisi: si dimette l'allenatore Elio Quarta

BRINDISI - Elio Quarta non è più l’allenatore dell’Aurora Volley Brindisi. L’esperto tecnico salentino ha comunicato nella giornata di ieri alla società brindisina la sua decisione di lasciare la squadra rassegnando le dimissioni per motivi esclusivamente personali.

L’Aurora Volley Brindisi è rammaricata per la prematura e inaspettata chiusura del rapporto con il proprio allenatore, ma per il grande rispetto che nutre nei suoi confronti ha comunque accettato le dimissioni del tecnico.

La società biancazzurra ringrazia Elio per aver creduto fin da subito nel progetto Aurora e per il lavoro che con passione ha svolto con la squadra alla quale ha fornito un grande apporto in termini di professionalità, competenza ed esperienza.

L’Aurora Volley Brindisi augura a Coach Quarta le migliori fortune personali e professionali con la speranza di potersi incontrare nuovamente in un altro momento.

La società brindisina comunica di aver affidato temporaneamente la guida tecnica della squadra al secondo allenatore Monica Casalino.