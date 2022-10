Volley. Serie C: l'Aurora Brindisi sconfitta a Monteroni

BRINDISI - Sconfitta di misura 3-2 per l’Aurora Volley Brindisi sabato 29 nella terza giornata del campionato di serie C sul campo della temibile Leo Costruzioni Monteroni. Partita difficile e molto combattuta come tra l’altro ci si aspettava vista la caratura della squadra avversaria, che ha messo in evidenza qualche lacuna di troppo ma che lascia anche qualche indicazione confortante per il futuro.

Al “Velodromo degli Ulivi” di Monteroni l’Aurora Volley si schiera con Andreula centrale, Difronzo libero, Martino opposta, capitan Palumbo e De Maria in banda, Mollica in cabina di regia. Maggio e l’esperta Galiulo pronte a subentrare. Primo set molto combattuto e all’insegna dell’equilibrio, con le nostre ragazze che mettono in mostra un’ottima tenuta difensiva e si portano a casa il primo set per 25 a 21.

Nel secondo e terzo set parte forte Monteroni che mette seriamente in difficoltà le giocatrici biancazzurre. La squadra brindisina sembra in affanno e complici parecchi errori non riesce a opporsi in maniera consistente alla formazione salentina, che infatti vince agevolmente i set rispettivamente per 25-10 e 25-16.

Sotto nel punteggio, la squadra di coach Quarta ha un’ottima reazione nel quarto set, iniziato con il piglio giusto a dimostrazione del carattere della squadra e ben giocato soprattutto in difesa. Set vinto per 25-20 e gara che va al tie break.

Il quinto set è molto equilibrato, almeno fino alla metà della frazione, con Monteroni in leggero vantaggio e Brindisi che insegue da vicino. Nella seconda metà del set le salentine riescono a prendere un vantaggio più consistente e vincono il set 15-9 e si portano a casa la gara.

Al termine della partita il tecnico biancazzurro Elio Quarta commenta “Partita difficile contro una squadra attrezzata per il salto di categoria. Complessivamente buona la nostra prestazione considerando le non buone condizioni fisiche di alcune nostre atlete. Sicuramente possiamo recriminare per i troppi errori al servizio e in ricezione di cui ben quattro nell’ultimo set. Abbiamo comunque espresso un buon gioco sia nel primo che nel quarto e quinto set cosa che ci dà delle buone indicazioni per il futuro. Un buon punto conquistato su un campo ostico che fa muovere la classifica di un campionato lungo e difficile.”

Il DS Salvatore Vaccaro vede il bicchiere mezzo pieno “Ritengo di aver visto più cose positive che altro – esordisce il dirigente brindisino – sicuramente c’è ancora da lavorare ma non dobbiamo dimenticare che questa è una squadra completamente nuova alla sua seconda gara di campionato. Adesso testa alla prossima gara.” conclude il Direttore Sportivo biancazzurro.

L’Aurora Volley Brindisi tornerà in campo al Pala Malagoli sabato 5 Novembre alle ore 18,30 contro la formazione della Cogequ Ve. Ra. Monteroni per la quarta giornata di campionato.

Tabellino

Leo Costruzioni Monteroni – Aurora Volley Brindisi 3-2 (21-25, 25-10, 25-16, 20-25, 15-9)

Leo Costruzioni Monteroni:

Greco K (26), Boscolo (5), De Pascalis, Politano, Torsello, Monti (1), Romano (13), Caramuscio (8), D’onofrio L1 (1), De Nigris, Cagnazzo L2, Albanese (12). All. Polimeno – Pati.

Aurora Volley Brindisi:

Palumbo K (11), Mollica (2), Martino (10), Andreula (14), Difronzo L1, De Maria (9), Maggio L2, Galiulo (9), Piperno, Greco, Mastrantonio, Palmisano Romano, Montanero, Fiore, Moro. All. Quarta – Casalino.