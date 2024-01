Volley: la Befana dell’Invicta porta in dono una vittoria eccellente contro Galatina

Coach Pacella manda in campo Massagli, Fusco, Degiorgi, Bellanova e Dario, mentre per i viaggianti coach Argeniteri manda sul parquet Castelluccio, Scalese, Provenzano, Serio e Ferilli, vista l’assenza del playmaker Furlanetto.

Primo quarto che vede subito i bianco blu incidere con le 2 triple di Massagli e quella di Fusco, che fanno presagire una serata scoppiettante. Ai punti dei due giovani brindisini risponde il solito Provenzano, che inanella una serie di punti (molti dei quali da tiri liberi) che riportano il Galatina a contatto, con il primo quarto che scivola via tra i canestri di capitan DeGiorgi, Bellanova, Fusco e DeGennaro a cui rispondono Serio e Scalese sul risultato di 18-11.

Secondo tempino che vede i salentini piu precisi con i canestri di Scalese, Khilchenko e Provenzano, ma i brindisini tengono botta, grazie alle realizzazioni di DeGennaro, DeGiorgi, Quaranta e Dario e si chiude con un’altra tripla di Massagli che, con un buzzer beater, inchioda il risultato sul 36-31, mandando le squadre al riposo lungo con la consapevolezza che la partita sarà governata dall’equilibrio.

Alla ripresa, la partita, come spesso accade in questo campionato, si innervosisce e si fa decisamente fisica, con le due compagini che non sono minimamente disposte a fare un passo indietro. Coach Argentieri concede un po di riposo a Provenzano, ed i padroni di casa ne approfittano per schierare la difesa a zona e riescono ad allungare sul 47-39 grazie ai canestri di DeGennaro, Massagli, Fusco e Bellanova, ma complici alcuni canestri fortunosi di Serio e una inaspettata tripla di Scalese e la scarsa vena realizzativa della formazione casalinga contro la zona 3-2 messa in campo da Galatina, accorciano con i brindisini che riescono a chiudere il terzo quarto sul 50-50 grazie alla tripla di Quaranta.

Coach Pacella, approfittando del mini-intervallo tra terzo e quarto tempino, registra l’attacco per riuscire a punire la zona avversaria, cosa che avviene grazie ai canestri di Dario, Degennaro e Massagli. Il Galatina prova a reagire, ma un perentorio Bellanova non ci sta e infila 2 triple consecutive respingendo al mittente il tentativo di portare ulteriormente la partita su un piano fisico e aggressivo.

Galatina, ormai ferita dai colpi dall’arco, perde la testa e Provenzano prima, e Ferilli poi, vengono allontanati per somma di tecnici dopo una serie di proteste reiterate per troppi minuti. I minuti finali sono un semplice ripetersi di falli sistematici da parte di Galatina per cercare di riacciuffare il risultato, ma l’Invicta oggi non lascia spazio a nessuna speranza. Alla sirena il risultato è inchiodato sul 75-67.

Partita imperiosa dei ragazzi di coach Pacella, che dopo una settimana complicatissima, mietono un’altra vittima prestigiosa e si rilanciano in classifica in attesa degli altri match di giornata.

Una partita in cui è emerso il vero valore del roster bianco blu, sospinti dalla possente difesa di DeGennaro e DeGiorgi su Provenzano che non è riuscito ad incidere sul match, il talento di Massagli, Fusco e Bellanova, la durezza e l’immortalità di Dario e la consapevolezza di tutto ciò che questa squadra può fare nell’unione di intenti.

I parziali: 18-11 / 36-31 / 50-50 / 75-67

Tabellini: Massagli 20, Bellanova 11, DeGennaro 14, DeGiorgi 6, Quaranta 5, Fusco 9, Dario 10, Meccia ne, Solidoro ne, Scarimbolo ne.