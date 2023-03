Bisceglie non ferma la corsa della Volley Vipostore Francavilla: arriva un'altra vittoria

Un'ottima Sportilia Bisceglie cede il passo alla Vipostore Francavilla, che regola in tre set il sestetto guidato da mister Nicola Nuzzi. La Vipostore si presenta in campo con Mercanti al palleggio opposta a Morone, in posto 4 Cristofaro e Caforio, al centro Labianca e Tornesello, libero Martina Quarto. La Sportilia scende in campo con Losciale al palleggio e la ritrovata Bellapianta opposto, De Nicoló e Nazzarini ai lati, Di Reda e Lo Basso al centro, libero Massaro.

Parte forte la Sportilia con un secco 1-5. Le ragazze di mister Giunta non fanno attendere la loro reazione, gli attacchi di Labianca, Tornesello e Caforio, la solita efficienza in battuta di D'Onofrio regolano il primo set con un netto 25-20.

La seconda frazione di gioco è caratterizzata da una partenza prepotente delle padrone di casa che tornano a far vedere un'ottima fase muro-difesa segno distintivo del team del patron Di Castri. Una grande prova di capitan Morone, le difese di Quarto portano le arancio-blu sul 16-11. Ma la ben organizzata Sportilia non ci sta: De Nicoló, Bellapianta e compagne fanno tremare la Vipostore. Un break di 5 punti consecutivi della compagine biscegliese ristabilisce l'equilibrio sul set (21-21). Gli attacchi di Cristofaro, le fast di Labianca chiudono il set con il punteggio di 25-23.

Dopo i primi due set caratterizzati da un sostanziale equilibrio, il terzo ed ultimo set vede la Vipostore Francavilla dominare il gioco dall'inizio alla fine. L'esordio di Martina Santoro (dopo la rottura del crociato di inizio stagione), il ritorno in campo nel finale di set di Kostadinova sono la classica ciliegina sulla torta del 25-16 finale.

La strada tracciata è quella giusta dentro e fuori dal campo. I 45 punti in classifica e gli oltre 600 appassionati presenti al Palazzetto dello sport di Francavilla ne sono la testimonianza. Prossimo appuntamento: domenica 12 marzo a Cutrofiano.

Tabellino

Vipostore Francavilla – Sportilia Volley Bisceglie 3-0 (25-20/25-23/25-16)

Vipostore Francavilla: Kostadinova, D’Onofrio 3, Tornesello 7, Quarto (L), Di Paola, Santoro (L), Mercanti 2, Labianca 12, Lapenna, Cristofaro 9, Fanigliulo, Caforio 5, Morone 18. All. Giunta, Vice All. Vannicola.

Sportilia Bisceglie: Luzzi (L), Nazzarini 4, Bellapianta 7, De Nicolò 14, Losciale 2, Piarulli, Massaro (L), Zingarelli, Lopolito, Roselli, Lo Basso 4, Di Reda 7, Gentile, Mastropasqua. All. Nuzzi.

Arbitri: Tolomeo – Monteleone.