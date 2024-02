Le under 18 dell'Asd Brindisi Volley fra le quattro migliori compagini di Brindisi e Lecce

BRINDISI - L'under 18 dell'Asd Brindisi Volley si attesta fra le migliori quattro società delle province di Brindisi e Lecce. L'importante risultato fa passare in secondo piano l'amarezza per la sconfitta al tie break (3-2) rimediata contro San Pietro in Lama, nella finale per il terzo posto delle final four.

