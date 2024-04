Volley under 14: Asd Brindisi per la prima volta alle final four regionali

BRINDISI - Un altro risultato incredibile da parte delle ragazze under14 dell’Asd Brindisi VOlley allenate da coach Gisela Scialacomo e dall'assistente Barbara Gomes. La squadra brindisina si è imposta a Barletta per 3-0 (14:25, 21:25, 17:25) centrando le finali di Final Four regionali. Per la società presieduta da Fabiana Taurisano è la prima volta che viene raggiunto tale risultato.

